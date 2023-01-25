Teste jetzt das Workout-Equipment für zu Hause von Nike
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Hol dir diese Essentials für dein nächstes Training zu Hause.
Du kannst verschiedene Workouts zu Hause machen, um dein Training zu ergänzen. Das können Workouts mit niedriger Intensität wie Yoga und Beweglichkeitsübungen oder intensivere Workouts wie High Intensity Interval Training, auch bekannt als HIIT, sowie Krafttraining sein.
Nicht nur ein richtiges Warm-up (und Cool-down nach dem Workout) ist wichtig, sondern auch das passende Equipment, um alles aus dem Workout und der Regeneration herauszuholen. Wenn du mit deinem Gym zu Hause (egal, ob klein oder groß) loslegen möchtest oder neues Equipment suchst, solltest du dir die folgenden Must-haves anschauen. Jedes Equipment ist auf Bewegungen ausgelegt, die du eventuell bei Routinen für Beweglichkeit, Krafttraining oder Regeneration ausführst.
(Verwandter Artikel: Tipps von Expert:innen: Das Warm-up vor dem Laufen)
4 Ideen für Workout-Equipment für zu Hause von Nike
1.Nike Widerstandsband mit Minischlaufe
Wenn die herkömmlichen Minibänder aus Kunststoff beim Training ständig an deinen Beinen hängenbleiben oder sich nicht robust genug anfühlen, kann ein Widerstandsband mit Minischlaufe eine gute Alternative sein. Du kannst es beim Warm-up als zusätzliche Herausforderung für Bewegungen wie seitliches Gehen verwenden oder bei Workouts, um deine Haltung zu perfektionieren. Beispielsweise kannst du bei Squats ein Widerstandsband um die Oberschenkel legen – vergiss nur nicht, die Knie nach außen zu drücken, gegen das Band.
2.Nike Regenerationstools
Es gibt viele Tools, die dir bei der Regeneration helfen. Dazu gehören Faszienrollen, Muskelschaber und Massagestäbe. Aber wenn es um schwer zu erreichende Stellen geht und du tiefer in das Muskelgewebe gelangen möchtest (z. B. zum Lockern des Psoas-Muskels), brauchst du etwas Kleines und Rundes wie einen Massageball. Er kann dabei helfen, vom Kopf bis zu den Zehen verspannte Muskeln zu lösen, da er klein und tragbar ist.
Du kannst den Ball vor und nach Workouts über deine Füße rollen, um das Gewebe und die Sehnen auf das Training vorzubereiten. Zudem regt er nach dem Training die Durchblutung an diesen Stellen an.
3.Nike Widerstandsband
Widerstandsbänder sind ein bewährtes Equipment, da du sie überallhin mitnehmen und benutzen kannst – ob beim Training im Freien, zu Hause oder selbst in einem Hotelzimmer. Mit einem Widerstandsband kannst du Ganzkörper-Workouts machen oder im Rahmen eines Workouts nur den Unterkörper trainieren. Du kannst es auch in verschiedene Trainingsübungen integrieren, um sie intensiver und herausfordernder zu gestalten.
(Verwandter Artikel: Die 7 besten Brustmuskelübungen mit Widerstandsband – erklärt von Coaches)
4.Nike Trainingsmatte 2.0
Ob Yogaübung, Pilates-Workout für Balance und Kraft oder einfaches Regenerations-Workout – eine Yogamatte ist ein vielseitiges Tool. Es schont deine Handgelenke bei Haltungen wie dem Herabschauenden Hund, damit du deine ganze Energie in das Workout stecken kannst. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie einfach aufrollen und weglegen.
Text von Tamara Pridgett