Die besten Nike Geschenkideen für Arbeitskolleg:innen

Die besten Nike Geschenke für Kolleg:innen
Einkaufs-Guide
Diese sieben Nike Geschenkideen kommen bei deinen Arbeitskolleg:innen garantiert gut an.
Wenn man sich mit den Kolleg:innen gut versteht, kann das den Arbeitsalltag um einiges angenehmer machen. Du willst deiner Lieblingsperson bei der Arbeit zum Geburtstag oder anlässlich der Feiertage eine Freude machen? Bei Nike findest du passende Geschenke für jeden Geschmack.
Von kuscheligen Socken zum kleinen Preis bis hin zu bequemen Pullovern – hier haben wir die perfekten Nike Geschenke für Kolleg:innen zusammengestellt.
7 Nike Geschenkideen für Kolleg:innen
1. Für die Person, die gern lange vor dem Computer sitzt: Brillen mit Blaulichtfilter
Die Nike Blue Light-Kollektion umfasst Brillen mit hochwertigen Beschichtungen, die die Blaulichtbelastung durch Smartphones, Laptops und andere Geräte mit Bildschirmen reduzieren. Eine solche Brille ist somit das perfekte Geschenk für Kolleg:innen, die viel Zeit am Bildschirm verbringen.
2. Für die Person, die immer friert: Nike Sportswear Club Fleece-Pullover
Nike Sportswear Club Fleece-Pullover sind sozusagen der Inbegriff von Tragekomfort und somit perfekt für Kolleg:innen geeignet, denen im Büro schnell kalt wird. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Styles wie z. B. als Hoodie, mit Reißverschluss oder mit Rundhalsausschnitt.
3. Für die Person, die immer über Sport redet: Professionelle Sportausrüstung
Mit Fanausrüstung von Nike kannst du Kolleg:innen, die gerne ihren Stolz auf eine Profi- oder Universitätsmannschaft zum Ausdruck bringen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es stehen Pullover, T-Shirts, Caps, Schals und mehr in den Farben und mit den Logos zahlreicher Mannschaften zur Auswahl.
4. Für die Person, die während der Pause trainiert: Nike Sporttaschen
Manche Nike Sporttaschen bieten bis zu 51 Liter Fassungsvermögen und sind somit perfekt geeignet für Kolleg:innen, die mit ihrer Sportausrüstung zur Arbeit pendeln. Die klassische Nike Storm-FIT ADV Utility Power Sporttasche zum Beispiel wurde aus wasserdichten Materialien gefertigt und schützt so den Inhalt vor Nässe.
5. Für die Person, die immer auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achtet: Nike Trinkflaschen
Von der Nike Recharge, einer vakuumisolierten 0,9-Liter-Flasche, bis hin zur Nike TR Hyper Charge, einer 0,7-Liter-Shakerflasche, die nicht nur zum Mixen, sondern auch als ganz normale Trinkflasche verwendet werden kann – bei Nike findest du eine Vielzahl von Trinkflaschen, die dafür sorgen, dass deine Kollegin bzw. dein Kollege immer genügend Flüssigkeit zu sich nimmt.
6. Für die Person, die auf lustige Socken steht: Nike Socken
Socken sind immer ein passendes Geschenk – auch für Kolleg:innen. Die No-Show-Socken, Knöchelsocken und Crew-Socken von Nike sind nicht nur bequem, sondern auch für sportliche Aktivitäten geeignet, da sie über eine schweißableitende Technologie verfügen, die die Füße angenehm trocken hält.
7. Für alle: Nike Geschenkgutscheine
Du bist dir nicht sicher, über was sich deine Kollegin bzw. dein Kollege freuen würde? Mit einem Nike Geschenkgutschein liegst du immer richtig. Entscheide dich ganz einfach für einen Betrag und versende den Gutschein per Post oder per E-Mail. Natürlich kannst du ihn auch persönlich übergeben.