Blueprint Pack mit den besten Air-Styles von Nike

Die Nike Air-Technologie hat sich seit ihrer Einführung in den 1970er-Jahren weiterentwickelt. Mittlerweile finden sich die Nike Air-Innovationen in einer Reihe von Nike Schuhen, die alle das gleiche Ziel verfolgen: eine reaktionsfreudige Dämpfung zu gewährleisten, die nicht unnötig beschwert. Nike stellt diese unverkennbare Technologie im kommenden Nike Blueprint Pack vor, das im Sommer 2024 auf den Markt kommt.

Diese neue Version hebt das Beste der Nike Air-Technologie mit 13 Schuhen hervor, die für verschiedene Sportarten entwickelt wurden. Das Angebot umfasst Spikes, Basketballschuhe, einen Fußballschuh und einen Lifestyle-Schuh, die deinen Ansprüchen auf dem Spielfeld und in der Freizeit gerecht werden sollen.

"Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die Athlet:innen – wir sind da, um Grenzen zu überschreiten und Risiken für die Athlet:innen einzugehen", sagt Martin Lotti, Nike Chief Design Officer. "In diesem Sommer ist die hervorragende Energierückgabe von Nike Air das entscheidende Element. Diese Nike Air-Produkte inspirieren mich nicht nur in Bezug darauf, was wir für die Athlet:innen geschaffen haben, sondern auch aufgrund des Gefühls, dass wir am Anfang einer unglaublichen Reise stehen." Die Nike Air-Technologie war bereits bei vielen großen Sportereignissen im Einsatz, unter anderem diente sie Eliud Kipchoge auf seinem Weg, die Zwei-Stunden-Marke beim Marathon zu knacken – eine Meisterleistung, die einst unmöglich schien.

Die neueste Nike Air-Technologie nutzt die Arbeit von Wissenschaftler:innen, Forscher:innen und Designer:innen sowie künstliche Intelligenz und Algorithmen, um ein Dutzend möglicher Lösungen für die Probleme von Athlet:innen zu analysieren und so ein besseres, datengestütztes Produkt zu entwickeln. Dank der innovativen Technologie konnten die Nike Forscher:innen die Air-Technologie noch weiter verbessern, um sie besser auf alle Schuhgrößen anwenden zu können.

Das Nike Blueprint Pack ist für alle 13 Schuhe in derselben Farbgebungen erhältlich. Der kräftige weiße Hintergrund betont den klassischen blauen Swoosh und die Akzente in Hellorange. Die Farbgebung wurde von Nike Mitbegründer und Leichtathletik-Coach Bill Bowerman inspiriert, der so sehr auf die Entwicklung leichter Schuhe fokussiert war, dass er mit einem Kugelschreiber einen Swoosh seitlich auf die Schuhe seiner Athlet:innen malte, um sie nicht unnötig zu beschweren. Das Nike Blueprint Pack wurde auf der Grundlage von Bowermans Notizen entwickelt, die einen "Blueprint für Produkte für Athlet:innen" darstellen.

Im Nike Blueprint Pack enthalten sind die Laufschuhe Alphafly 3 und Pegasus 41 – die neueste Version des beliebten Nike Pegasus mit dem ersten sichtbaren Air Zoom-Element in einem Laufschuh – sowie die Leichtathletik-Spikes Nike Victory 2 und Nike Maxfly 2. Für Basketballspieler:innen bietet der neue G.T. Hustle 3 eine dynamische Energierückgabe und eine mittelhohe Silhouette. Der neue Nike Mercurial Superfly ist ebenfalls dabei und bietet leichten Halt für explosive Momente auf dem Fußballfeld.

Das Nike Blueprint Pack ist ab dem 3. Juli auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Nike plant außerdem die Veröffentlichung einer weiteren speziellen Farbgebung kurz nach der ersten.

Text: Korin Miller