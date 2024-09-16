The LeBron TR1: Der ultimative Trainingsschuh für die nächste Generation von Sportler:innen

"Der TR1 ist der ideale Schuh für alle Athlet:innen, die auf der Suche nach Erfolgen sind und Tag für Tag hart an sich arbeiten", erklärt LeBron. "Die Basis für meinen Erfolg ist hartes Training und ich wollte einen Schuh entwickeln, den Athlet:innen bei jedem Training, aber auch zu jeder Tageszeit und an jedem Ort tragen können."

Unterstützt wurde die Entwicklung des TR1 durch Erkenntnisse des Nike Sports Research Lab. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Schuh in markantem Streetstyle, der drinnen und draußen eine gute Figur macht. Der TR1 überzeugt mit einem ergonomischen, leichten Design, bei dem der Fokus auf Flexibilität im Vorfußbereich liegt. Durch den Verzicht auf den Strobel – den untersten Bereich des Obermaterials – liegt der Fuß dicht auf der Schaumstoffdämpfung auf. So entsteht die charakteristische Reaktionsfähigkeit des TR1.

Die Außensohle mit invertiertem Waffelprofil ist so nur beim TR1 zu finden. Sie sorgt für überragende Traktion an den Stellen, an denen sie am meisten benötigt wird. Dank der eingefassten Mittelsohle ist Halt, Stabilität und Tragekomfort bei diesem Paar eine Selbstverständlichkeit. Die breite Grundform des Schuhs und die handschuhähnliche Bootie-Konstruktion lassen ausreichend Platz, auch wenn der Fuß bei langem Training anschschwillt.