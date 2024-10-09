Mit der Einführung des Tatum 3 überzeugt die Jordan Brand mit durchdachtem Design.

Der Jordan Tatum 3 erscheint in der Farbgebung "Welcome to the Garden". Die Farbgebung besticht durch ein Blumenmuster, das an Jaysons Garten zu Hause erinnert, und feiert die Entwicklung des Starspielers, die er sowohl im Basketball als auch im Familienleben erfahren hat.



Es wird noch weitere auffällige Farbgebungen geben, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Die Farbgebung "Zero Days Off", die von Weiß, Sage Green und Blush bestimmt wird, ist eine Hommage an Jaysons unerbittliche Arbeitsmoral. Das pastellfarbene "Sidewalk Chalk" steht für die ausgelassenen Momente, in denen der Star draußen mit seinem Sohn spielt. Die beruhigenden Grautöne der "Zen"-Farbgebung spiegeln Jaysons Fähigkeit wider, unter Druck ruhig zu bleiben.



Über seinen Signature-Schuh sagt Jayson: "Ich bin dankbar, dass ich mit der Jordan Brand zusammenarbeiten und die Fans mit meinem Schuh erreichen kann. Was mir am Tatum 3 am besten gefällt, sind die Farben. Ich hoffe, dass sich viele Menschen von der Geschichte, die durch die Farbgebung erzählt wird, inspirieren und bestärken lassen.



Der Jordan Tatum 3 wurde im Sommer angekündigt und ist ab dem 10. Oktober 2024 weltweit auf jordan.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.