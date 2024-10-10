Die neue Ja 2 Schuh- und Bekleidungskollektion sorgt für mehr Style im Basketball

Ein schneller, schwer zu fassender Guard und Überflieger wie Ja braucht einen Schuh, der ihm das ganze Spiel über Schutz und Kontrolle bietet.

"Durch den Ja 1 und Ja 2 zieht sich ein roter Faden. Wir legen uns jedes Mal so richtig ins Zeug", so Morant. "Alles dreht sich um den Tragekomfort, zusätzlichen Bounce und Colorways, zu denen es neue Geschichten für meine Fans gibt."

Der neue Ja 2 soll Athlet:innen eine bessere Performance in puncto Bounce, Tempo und Halt ermöglichen – der Style darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Der Ja 1 war der Ausgangspunkt für das Design, der durch eine zusätzliche Polsterung am Knöchelbereich und Wasserfallkragenfutter ergänzt wurde. Dadurch ist der Schuh so bequem wie keiner zuvor und trotzdem noch so auffällig-stylish wie Ja.