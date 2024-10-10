Die neue Ja 2 Schuh- und Bekleidungskollektion sorgt für mehr Style im Basketball

Der Ja 2-Schuh und die Ja 2-Bekleidungskollektion läuten nicht nur auf dem Court eine neue Ära des Styles ein
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Erfahre alles über den neuen Ja 2 von Nike.
Dynamisch, leichtfüßig und explosiv – Ja Morant ist ein Symbol für die Entwicklung des Basketballs und der Basketballkultur.
Mit dem Launch des Ja 2-Signature-Schuhs und der Ja 2-Bekleidungskollektion gehen wir bis an die Grenzen dessen, was in Sachen Selbstausdruck für Profiathlet:innen und Hobby-Basketballspieler:innen möglich ist, und bieten ihnen außerdem maximalen Bounce, Halt und maximale Reaktionsfreudigkeit. Mit seinem einzigartigen, dynamischen Spiel prägt Morant die Basketballkultur der Jugendlichen. Lass dich im Ja 2 von dieser Energie mitreißen und hol dir einen Style für den Court, der von Profi-Athlet:innen und Hobby-Spieler:innen gleichermaßen inspiriert wurde.
In Zusammenarbeit mit Ja haben die Designer:innen bei Nike einen Schuh entworfen, der Ja bei seinem Spiel unterstützt und ihm dabei hilft, das Beste aus sich herauszuholen. Das gilt auch für alle anderen, die den Ja 2 tragen. Nike Athlet:in zu sein bedeutet mehr als nur ein Sponsoring. Es ist eine Partnerschaft, die die gemeinsame Entwicklung von Produkten beinhaltet. Ja Morant ist der erste Basketball-Profi bei Nike aus der Generation Z und bringt eine einzigartige Perspektive in den kreativen Prozess ein. Aufbauend auf dem Erfolg seines ersten Signature-Schuhs fördert der Ja 2 eine Kultur der Innovation und Zugehörigkeit in einer Sportart, in der alle die Chance haben, zu gewinnen.
Ein schneller, schwer zu fassender Guard und Überflieger wie Ja braucht einen Schuh, der ihm das ganze Spiel über Schutz und Kontrolle bietet.
"Durch den Ja 1 und Ja 2 zieht sich ein roter Faden. Wir legen uns jedes Mal so richtig ins Zeug", so Morant. "Alles dreht sich um den Tragekomfort, zusätzlichen Bounce und Colorways, zu denen es neue Geschichten für meine Fans gibt."
Der neue Ja 2 soll Athlet:innen eine bessere Performance in puncto Bounce, Tempo und Halt ermöglichen – der Style darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Der Ja 1 war der Ausgangspunkt für das Design, der durch eine zusätzliche Polsterung am Knöchelbereich und Wasserfallkragenfutter ergänzt wurde. Dadurch ist der Schuh so bequem wie keiner zuvor und trotzdem noch so auffällig-stylish wie Ja.
Ein vorgeformter Einsatz im Mittelfuß bietet ein sicheres Tragegefühl, während die gepolsterte Mittelsohle und das Nike Air Zoom-Element im Vorfuß für zusätzliche Sprungkraft bei schnellen Bewegungen sorgt. Die griffige Traktion an der Außensohle erinnert an die Reifen des Sattelaufliegers, die Ja in seiner Jugend im Garten fürs Training nutzte, und ermöglicht schnelle Bewegungen.
Mithilfe der einzigartigen Athletendaten und digitalen Tools von Nike haben sich das Designteam und Ja Morant für eine Kombination aus einer flexiblen Knöchelmanschette und einem seitlichen Knöchelschutz entschieden. Der Schuh ist so konzipiert, dass er schützt und gleichzeitig Halt für schnelle Richtungswechsel und Sprints bietet. Für Atmungsaktivität sorgt ein ballistisches Mesh im Obermaterial.
"Bei Nike Basketball haben wir die Gelegenheit, mit den weltbesten Athlet:innen zusammenzuarbeiten. Wir helfen ihnen, auf dem Court das Beste aus sich herauszuholen und bieten ihnen eine Plattform, auf der sie ihre Geschichten erzählen können. Wir freuen uns, dass alle sich den Ja 2 bald holen und sich von der Entwicklung und dem dynamischen Spiel von Ja inspirieren lassen können", so Josh Wachtel, VP/GM, Global Men’s Basketball. "Der Ja 2 hat alles, was Basketballspieler:innen brauchen: Bounce, Tempo, Halt und Style. Er ist außerdem in Kindergrößen erhältlich, damit ihn auch die nächste Generation tragen kann."
Morant hat sich aktiv am gesamten Designprozess beteiligt, unter anderem auch an den auffälligen Colorways des Ja 2. Beim Launch erscheint der Schuh in "Purple Sky", einer Farbgebung in Lila, die so viel Tiefe und Faszinationskraft ausstrahlt wie Ja Morant auf dem Court. Weitere von Jas auffälligem Spiel inspirierte Colorways kommen im Herbst. Die Lasche und die Fersenschlaufe des Ja 2 schmückt Morants Signature-Branding.
Auch die Ja 2-Bekleidungskollektion steht ganz im Zeichen von Morants einzigartigem Stil. Die kunstvollen Prints und Grafiken spiegeln seinen eigenen Geschmack und seine enge Verbindung zur Basketball- und Jugendkultur wider.
Zur Bekleidungskollektion gehören ein Hoodie, eine Jogger, Shorts sowie Kurz- und Langarmshirts, die so praktisch wie Trikots und so bequem wie Freizeit-Outfits sind. Kunstvolle Prints, ein sichtbarer Reißverschluss und eine auffällige Farbpalette passen perfekt zu Jas ausdrucksstarkem Style und seiner Verbindung zur Jugendkultur.
Der Ja 2 ist seit dem 26. September 2024 auf SNKRS und in ausgewählten Stores erhältlich. Die Silhouette und die Bekleidungskollektion erscheinen am 8. Oktober in ausgewählten Regionen auf nike.com und in ausgewählten Stores.