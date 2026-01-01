W 5.5 / M 4 W 6 / M 4.5 W 6.5 / M 5 W 7 / M 5.5 W 7.5 / M 6 W 8 / M 6.5 W 8.5 / M 7 W 9 / M 7.5 W 9.5 / M 8 W 10 / M 8.5 W 10.5 / M 9 W 11 / M 9.5 W 11.5 / M 10 W 12 / M 10.5 W 12.5 / M 11 W 13 / M 11.5 W 13.5 / M 12 W 14 / M 12.5 W 14.5 / M 13 W 15 / M 13.5 W 15.5 / M 14 W 16.5 / M 15