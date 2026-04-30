M 4 / W 5.5 M 4.5 / W 6 M 5 / W 6.5 M 5.5 / W 7 M 6 / W 7.5 M 6.5 / W 8 M 7 / W 8.5 M 7.5 / W 9 M 8 / W 9.5 M 8.5 / W 10 M 9 / W 10.5 M 9.5 / W 11 M 10 / W 11.5 M 10.5 / W 12 M 11 / W 12.5 M 11.5 / 13 M 12 / W 13.5 M 12.5 / W 14 M 13 / W 14.5 M 13.5 / W 15 M 14 / W 15.5 M 14.5 / W 16 M 15 / W 16.5 M 16 / W 17.5 M 17 / W 18.5 M 18 / W 19.5