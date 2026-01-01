Regresar a la búsquedaNike Store Azrieli (Partnered)Abierto • Cierra a las 10:00 p.m.Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - jue: 9:30 a.m. - 10:00 p.m.vie: 9:30 a.m. - 3:00 p.m.sáb: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.ServiciosInformación sobre devolucionesEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAbierto • Cierra a las 10:00 p.m.NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAbierto • Cierra a las 8:00 p.m.Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILAbierto • Cierra a las 9:30 p.m.