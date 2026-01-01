Nike Podium

Nike Podium

Cerrado • Abre mañana a las 11:00 a.m.

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

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Horario de la tienda

dom: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.
lun - jue: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.
vie - sáb: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

Servicios

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

    El ajuste lo es todo. Obtén el bra y el ajuste perfectos para tus actividades favoritas.

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