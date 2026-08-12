Regresar a la búsquedaNike Factory Store LiegeCerrado • Abre a las 9:30 a.m.Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28Obtener indicacionesHorario de la tiendadom: Cerradolun - sáb: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.Horario especialmar, 11 de ago - sáb, 15 de ago: 9:30 a.m. - 7:00 p.m.lun, 17 de ago: 9:30 a.m. - 7:00 p.m.ServiciosDevoluciones de Nike.com y la Nike AppEsta tienda acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com y la Nike App.Rebajas en todo momentoAhorra a lo grande en todo momento en línea.Comprar aquíTarjetas de regalo NikeEsta tienda acepta tarjetas de regalo compradas en otras Nike Stores y en Nike.com en la moneda local.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BECerrado • Abre a las 10:00 a.m.Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BECerrado • Abre a las 10:00 a.m.Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLCerrado • Abre a las 10:00 a.m.