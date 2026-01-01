河北石家庄桥西中山路万象城JORDAN-L1

河北石家庄桥西中山路万象城JORDAN-L1

Abierto • Cierra a las 10:00 p.m.

河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城一层

Shijiazhuang, Hebei, 050000, CN

+86 0311-89891984

Horario de la tienda

dom - sáb: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

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