Nike Brasilia Spor Çantası, tüm antrenman ekipmanlarının ve diğer eşyalarının elinin altında olmasını sağlar. Yan bölmede ayakkabılarını ayrı yerde saklayabilirsin. İç ve dış cepler ise eşyalarını düzenli tutmana yardımcı olur. Bu çantayı spor salonuna giderken veya hafta sonu yaptığın yolculukta kullanabilirsin. Seni yolda bırakmaz. Bu ürün, en az %65 oranında geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
0 Yıldızlar
Fikrini söyle. Nike Brasilia 9.5 ürününü ilk inceleyen sen ol.