Ana içeriğe geç
|

Popüler Arama Terimleri

En Popüler Öneriler

      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike Brasilia 9.5

      Antrenman Spor Çantası (Büyük Boy, 95 L)

      ₺849,90

      Nike Brasilia Spor Çantası, tüm antrenman ekipmanlarının ve diğer eşyalarının elinin altında olmasını sağlar. Yan bölmede ayakkabılarını ayrı yerde saklayabilirsin. İç ve dış cepler ise eşyalarını düzenli tutmana yardımcı olur. Bu çantayı spor salonuna giderken veya hafta sonu yaptığın yolculukta kullanabilirsin. Seni yolda bırakmaz. Bu ürün, en az %65 oranında geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Beyaz
      • Stil: DO9193-010

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (0)

      0 Yıldızlar

      Fikrini söyle. Nike Brasilia 9.5 ürününü ilk inceleyen sen ol.