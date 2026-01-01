Nike Factory Store Norwich Riverside

Nike Factory Store Norwich Riverside

Açık • Kapanış saati: 19:00

Riverside Retail Park

Unit 1 Albion Way

NORWICH, Norfolk, NR1 1WR, GB

+44 1603 665555

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Cum: 10:00 - 19:00
Cmt: 10:00 - 18:30
Paz: 10:30 - 16:30

Hizmetler

  • Nike Hediye Kartları

    Nike Hediye Kartları

    Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.

  • Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmektedir.

  • Tıkla ve Al

    Tıkla ve Al

    Nike.com üzerinden yapılan satın alımlar, bu mağazadan teslim alınabilir.

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