Travis Scott ile iş birliği yapan Jordan Markası, seni basketbolun en efsanevi oyuncusunun yanı sıra bir sanatsal dehayı temsil etmeye çağırıyor. MJ'in yetenekleri ve amansız oyun stili, onu yıllar önce sporun yepyeni, daha önce ulaşılmayan zirvelerine taşımıştı. Scott'ın hayal gücünden beslenen eserleri ise müziğe ve sokak giyim kültürüne yenilik ve tutku getirdi.

Koleksiyondaki parçalar, Jordan markasının mükemmellik mirası ve Scott'ın benzersiz yaratıcı fikirlerinden ilham aldı. Bu dikkat çeken tişörtte, karakteristik Cactus Jack logosunun stilize grafiği, MJ'in silüetinin üzerine basıldı. İşlemeli kaktüs ayrıntılarıyla vurgulanan iki kargo pantolon; hafif, dayanıklı ve pamuklu ripstop kumaştan üretildi ve pratik, son derece teknik bir stil için ceplerle donatıldı. Kaliteli ve işlemeli grafiklerle süslenen koleksiyondaki sweatshirt, şort ve üst giyim stilleri; süet hissi veren, yıkanmış, esnek örgü kumaşlardan üretildi. Amaca yönelik sadelik, işlevsellik ve rahatlığın şık kombinasyonu, Jordan ve Jack arasında bu yeni ve özel iş birliğini vurguluyor.