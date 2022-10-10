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Travis Scott, ışıklar söndüğünde hayat buluyor. Müziğin önde gelen ismi, Jordan markasıyla yaptığı en son iş birliğinde, simsiyah olmasına rağmen parıl parıl parlayan bir stil için gözünü Air Jordan VI modeline dikti. Karanlıkta parlayan tabanın üzerindeki ve Olive süet üst kısmın altındaki delikli ve yansıtıcı alt yüzey ışıldayarak kamera flaşlarıyla spot ışıklarını üzerine çekiyor. Ancak kamera deklanşörünün yakalayamayacağı bir şey var: Bilek kısmındaki kullanışlı cebe istediğin eşyanı koyabilirsin.

Houstonlı plak şirketi kurucusu, özel üretim AJ VI modelini tamamlamak için bağcık kilidi ve sağ topuğa karakteristik "Cactus Jack" logosunu ekledi. Kızılötesi vurgular ve sol topuğun üzerindeki ikonik Nike Air logosu, orijinal AJ VI renk grubuna saygı duruşunda bulunurken Scott'ın en yeni Jordan tasarımına klasik bir yapı kazandırıyor.