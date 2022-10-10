Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Air Jordan VI

Travis Scott
₺1.699,90

Genç Çocuklar İçin Air Jordan VI

Travis Scott
₺999,90

yükleniyor

Bebekler İçin Air Jordan VI

Travis Scott
₺469,90

yükleniyor

Miras

Air Jordan VI

Michael Jordan, maçı getiren sayısıyla Kuzey Karolina'ya şampiyonayı kazandırdığı günden beri basketbol dünyasında her zaman ön planda yer aldı. 1985 yılında sahaya orijinal Air Jordan I ile çıkıp lig kurallarını ve rakiplerinin iradesini altüst etti ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarların hayal gücünü fethetmeyi başardı.

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