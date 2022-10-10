Air Jordan VI
Travis Scott
₺1.699,90
Genç Çocuklar İçin Air Jordan VI
Travis Scott
₺999,90
Bebekler İçin Air Jordan VI
Travis Scott
₺469,90
Miras
Air Jordan VI
Michael Jordan, maçı getiren sayısıyla Kuzey Karolina'ya şampiyonayı kazandırdığı günden beri basketbol dünyasında her zaman ön planda yer aldı. 1985 yılında sahaya orijinal Air Jordan I ile çıkıp lig kurallarını ve rakiplerinin iradesini altüst etti ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarların hayal gücünü fethetmeyi başardı.