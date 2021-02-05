NIKE X CLOT
Inside the Vault
Nike, Edison Chen ve Kevin Poon'un kurduğu CLOT ile 2006'dan bu yana çeşitli sneaker iş birliklerine imza attı. Bu ortak çalışmalarda CLOT, cesur ve son derece yaratıcı tasarımları aracılığıyla keşfetmeye çıktığı kültürünün köklerinin izini sürdü. Nike ise dünyanın farklı kültürlerine duyduğu saygıyı ve verdiği desteği göstermeye devam etti. Bu iki markanın iş birliği, Doğu ve Batı'nın sneaker kültürleri arasında bir köprü kurdu.
Air Max 1 "Kiss of Death"
Air Max 1 "Kiss of Death", Nike ve CLOT iş birliğinin ürünü olan ilk sneaker. İki markanın tasarımcıları, son derece önemli kültürel bir ikon olan Çin akupunkturundan aldıkları ilhamı Air Max 1 silüetine uyguladı. Şeffaf plastikten üretilen dikkat çekici burun tasarımı, ayağın basınç noktalarının yer aldığı iç tabanların rahatça görülmesini sağlıyordu. Şeffaf dış tabanların içinde bulunan görseller ise bir çift insan ayağını resmediyordu. 2006 tarihli "Kiss of Death", bu iki markanın geleneksel Çin kültürünü keşfetmek üzere çıktığı yolculuğun başlangıç noktasını temsil ediyor.
Air Max 1 "Kiss of Death 2"
2013 yılında ilk "Kiss of Death" modelini temel alan devam modeli için dönemin çığır açan Nike Hyperfuse teknolojisi kullanıldı. Ayakkabının üst kısmında kullanılan bu teknoloji, tasarımın daha iyi hava almasını sağladı ve işlevselliğini artırdı. Şeffaf dış tabanlar da insan ayaklarını daha canlı bir şekilde resmeden görsellerle yenilendi. Orijinal "Kiss of Death" modelinin tasarım öğelerini koruyan ve "Parşömenler" konseptini ayakkabı kutusu tasarımına taşıyan bu ikonik iş birliği ürünü, en yeni teknolojiyle yeniden doğdu.
Air Jordan XIII Low "Terracotta"
2018'de ilk kez iş birliğine giden Jordan markası ve CLOT, göz alıcı Jordan XIII Low "Terracotta" modelini satışa sundu. Ayakkabının ilham kaynağı, Çin'in en önemli kültürel hazinelerinden biriydi: İlk Çin İmparatorunun Toprak Askerleri. Kaliteli süet üzerine uygulanan yeniden kalıplandırılmış dikiş ve dolgu tekniğiyle, Terrakotta Ordusu'nun giydiği 2.000 yıllık zırh Air Jordan XIII'te yeniden yaratıldı. Dil ve topuk kısımlarında metalik altın rengi CLOT ve Jumpman logoları bulunan bu model, antik çağların egzotik savaş zırhını modern basketbol arenalarına taşıdı.
Air Force 1 "1World"
Air Force 1'in küresel sneaker kültürü üzerinde olduğu kadar CLOT üzerinde de büyük bir etkisi var. 2009 yılında bu klasik silüetin tasarım ilhamını antik Doğu ve Batı dünyalarını birbirine bağlayan temel ürün olan ipekten almasıyla Nike x CLOT "1World" Air Force 1 ortaya çıktı. Lazer işlemeli ipek desenlerle bezenmiş benzersiz siyah deri üst kısmı daha da öne çıkarmak amacıyla bu sneaker'da ikinci bir ipek katmanı bulunuyordu ve bu katman kesildiği zaman, alta gizlenmiş deri ortaya çıkıyordu. İkonik Çin Yeni Yılı hediye kutusunda sunulan bu modelle iki marka, geleneksel Doğu kültürünü bir kez daha onurlandırdı.
Air Force 1 "Silk"
Air Force 1 35. yılını kutlarken Nike ve CLOT da klasik bembeyaz renk grubuyla sunulan, ipekten ilham alan yeni bir tasarım oluşturdu. "White Silk" modeli, bir önceki "Red Silk" modelinin ikili üst kısım tasarımını koruyordu. Üstteki beyaz ipek katmanı soyulduğunda şans, mutluluk ve refahı simgeleyen geleneksel Çin görselleri ortaya çıkıyordu. CLOT'un "White Silk" ile gerçekleştirmek istediği hedef, Doğu'nun enerjisini dünya sahnesinde temsil eden ses olmaktı.
Air Force 1 "Royal University Blue Silk"
2019 tarihli NIKE x CLOT "Royal University Blue Silk" Air Force 1, Çin'in geleneksel Yin ve Yang konseptinden ilham aldı. Sneaker'ın üst kısmında önceki modellerde de bulunan ipek işlemeler kullanılırken eskisinden farklı olarak mavi ipek ve deri, kontrast oluşturan malzemeler olarak göze çarpıyor. Birbirini tamamlayan dış ve iç katmanlar, ayakkabının tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. İki markanın iş birliğinin 3. ürünü olan bu modelle "Silk" koleksiyonu, hem Çin'de hem de dünyanın geri kalanında sneaker topluluklarının gözdesi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Antik ipeğin rolünü üstlenen bu sneaker, Doğu ile Batı arasındaki yeni köprü oldu.