Air Force 1'in küresel sneaker kültürü üzerinde olduğu kadar CLOT üzerinde de büyük bir etkisi var. 2009 yılında bu klasik silüetin tasarım ilhamını antik Doğu ve Batı dünyalarını birbirine bağlayan temel ürün olan ipekten almasıyla Nike x CLOT "1World" Air Force 1 ortaya çıktı. Lazer işlemeli ipek desenlerle bezenmiş benzersiz siyah deri üst kısmı daha da öne çıkarmak amacıyla bu sneaker'da ikinci bir ipek katmanı bulunuyordu ve bu katman kesildiği zaman, alta gizlenmiş deri ortaya çıkıyordu. İkonik Çin Yeni Yılı hediye kutusunda sunulan bu modelle iki marka, geleneksel Doğu kültürünü bir kez daha onurlandırdı.