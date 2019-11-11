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All For One'ın kalbinde paylaşma geleneği vardır. Nesilden nesle aktarılan orijinal Air Force 1, bunu kanıtlıyor. Bu geleneği onurlandırmak isteyen CLOT kurucu ortağı Edison Chen, Air Force 1 CLOT'u tasarlamak için Nike ile iş birliğine gitti.



Üçlü renk grubuna üç dinamik ilham verdi: büyümek, saygı ve paylaşmak. Benzersiz tasarımın desenli kumaşı yırtıldığında ortaya çıkan ikinci tasarım, keşfedilmemiş yaratıcılık fikrini yansıtıyor.



Şanghay'ın kreatif topluluğunun deneyimli bir üyesi olan Edison, bilgiyi yeni nesle aktarmaya ve onları gizli yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmeye odaklanıyor.