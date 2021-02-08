Behind the Design
AJ I Mid Maison Chateau Rouge
2017 yılındaki Quai 54 etkinliğinde Youssouf Fofana ile tanıştığımızdan beri ortak değerlerimizin eninde sonunda bizi onun markası olan Maison Château Rouge ile bir iş birliğine yönlendireceğini biliyorduk. Bu benzersiz tasarım hakkında bilgi edinmek için okumaya devam et.
ŞIK YAMALAR
Adını Paris'in çok kültürlü Château-Rouge mahallesinden alan Maison Château Rouge, Afrika'dan ve birçok kültürün harmanlanmasından ilham almıştır. Air Jordan I Mid SE Fearless Maison Château Rouge modeli de bundan ilham alarak kültürel zenginliği ve çeşitliliği yansıtan renkler ve dokulu desenlerle karşımıza çıktı.
RENK SEÇENEKLERİ
Youssouf, ünlü Air Jordan 1 Retro OG "UNC" modelini daha sıcak renklerle yeniden yorumlamak istedi. Ünlü University Blue rengi, Afrika'yı temsil eden kahverengi ve MCR markasının rengi olan sarı dokunuşlarla buluştu.
KIRMIZI ÇİZGİLER
Bu kültür kombinasyonu, ayrıca Swoosh logosunun altındaki ve dilin üst kısmındaki kırmızı dikişlerde de göze çarpıyor. Kırmızı dikişler, hem Afrikalı zanaatkarların işçiliğine hem de Parisli terzilere saygı duruşunda bulunuyor.
Air Jordan I Mid SE Fearless Maison Château Rouge, 30 Kasım'da SNKRS uygulamasında satışa sunuluyor. Bu tarihi bir yere not al.