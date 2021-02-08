2017 yılındaki Quai 54 etkinliğinde Youssouf Fofana ile tanıştığımızdan beri ortak değerlerimizin eninde sonunda bizi onun markası olan Maison Château Rouge ile bir iş birliğine yönlendireceğini biliyorduk. Bu benzersiz tasarım hakkında bilgi edinmek için okumaya devam et.