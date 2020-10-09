Ürün yaşam döngümüzdeki olasılıkları baştan tasarlamak için bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şekilde çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Çöpler ve kanallardaki fabrika atıklarımızı dönüştürdük, geri dönüştürülmüş malzemelerden iplikler ürettik ve üretim atıklarından yeni ayakkabılar üretmeye başladık. Bu işlem ilk kez çılgın yeni konseptler oluşturduğumuz ve bilmediğimiz sulara yelken açtığımız Nike Yenilik Mutfağında hayat buldu. Space Hippie'yi aklımızdaki havalı bir fikirden ayağımıza giydiğimiz harika bir ayakkabıya dönüştürmek için taslak tahtasının başından kalktık ve prototipler oluşturmaya başladık. Yeni bir dünya tasarlamak için yeni yolların öncülüğünü yaptık. Bu, fütüristik bir laboratuvarda deneyler yapan çılgın bilim insanları gibi hissetmemizi sağladı.

Waffle ızgaralarına kauçuk dökmek gibi yaratıcı DIY tasarım uygulamaları nedeniyle orijinal Space Hippie (Uzaylı Hippi) adını verdiğimiz Bill Bowerman'ı örnek aldık. Sürecin bu aşamasında, aklımıza gelen en çılgın fikirleri aldık ve gerçek hayatta nasıl duracaklarına baktık. Sonuçta her bir Space Hippie modeli, %25-50 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi.