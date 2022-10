Misyonumuz basitti: Gelmiş geçmiş en düşük karbon ayak izine sahip ayakkabıyı üretmek. Peki bunu nasıl başardık? Üretiminde çöp kullanarak. Her bir Space Hippie silüeti, %25-50 oranında geri dönüştürülmüş çöp içeriyor. Bunun mümkün olmadığını, asla yapılamayacağını söylediler. Ama Space Hippie, yapılabileceğini kanıtladı. Nike, her zaman bedeli ne olursa olsun en iyi ayakkabıyı tasarlamayı amaçlar. Ama günümüzdeki iklim sorunları hesaba katıldığında, bir ayakkabının en iyi olabilmesi için sürdürülebilir şekilde tasarlanması da gerekir. O yüzden bu ayakkabıyı daha az enerji kullanarak ürettik, oluşan atık miktarını azalttık ve her noktasında çevreye etkisi daha az tasarım tercihlerini kullandık. Tasarımcılar olarak tasarladığımız ürünler için kaynak bulma, bu ürünleri üretme ve geri kazanma süreçlerini baştan planlayarak tasarımı Nike'ta bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde yeniden tanımlamamız gerekti.

Space Hippie'yi tasavvur etme süreci, karanlık bir odaya fenersiz girmeye benziyordu. Bilinmeyene adım atıp mükemmelliğe ilişkin fikirlerimizi genişleterek düşünme kabiliyetimizi ileriye taşıdık ve hem gurur duyacağımız hem de gezegeni koruma amacımıza hizmet eden bir ayakkabıyı nasıl geliştirebileceğimizi öğrendik. Space Hippie, bilinmeyenden doğdu. Eğlencenin farklı olmakla buluştuğu noktayı keşfetmek istedik ve bunu başardık.