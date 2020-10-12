Inside the Vault

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Quai 54
Basketbolcular tarafından basketbolcular için düzenlenen Quai 54, 2003 yılından bu yana Paris yazlarının vazgeçilmezi oldu. Jordan markası turnuvaya 2007 yılında resmi olarak dahil oldu. Bu çığır açıcı iş ortaklığı, Jordan'ın ABD dışında bir oluşumla gerçekleştirdiği ilk iş birliğiydi. Ayrıca bu iş birliğiyle birlikte marka, ilk kez bir sokak basketbolu turnuvasıyla yan yana gelmiş oldu.
Quai 54, Paris'in basketbol topluluğunda ve şehir kültüründe rol almaya devam ediyor ve Afrika kökenini gururla onurlandırıyor.
Etkinliğin yaratıcılarından Thibaut de Longeville, burada eski Jordan x Quai 54 koleksiyonlarıyla ilgili bazı ayrıntılar paylaşıyor.
2009: AJ1 "Ruff & Tuff"
Bu, 2009'da satışa sunulan ilk resmi "Quai 54" Jordan ayakkabıydı.
Bu iş birliğini başlatmak için Jordan efsanesinin çıkış noktası olan Jordan 1'den daha uygun bir ayakkabı olamazdı.
Üstelik bu model gerçek anlamda bir ilkti. Bugün kulağa çılgınca gelebilir ama gelmiş geçmiş ilk Jordan iş birliğiydi. Çünkü marka o zamana kadar hiçbir iş birliği yapmamıştı.
2011: JORDAN V
Quai 54 Air Jordan V, Jordan x Quai 54 iş birliği hikayesini değiştiren ayakkabı oldu.
AJV, 1990'da Paris mağazalarında satışa sunulan ilk Jordan ayakkabıydı.
Ondan önce Paris'te Jordan ayakkabılar satılmıyordu.
Bu, Quai 54 AJV sahibi olmayı daha değerli ve önemli hale getirdi.
Bu ayakkabı, Quai 54'e dünya çapında popülerlik kazandırdı. İnsanlar turnuvadan ve organizasyondan haberdar değilken bile ayakkabıyı biliyordu.
2015: JORDAN XIII
Quai 54 Air Jordan XIII çok havalı bir modeldi, çünkü doğrudan Paris'in tasarım hikayelerinden, özellikle de Eyfel Kulesi'nden ilham alan tasarım bileşenlerine yer veren ilk ayakkabıydı.
O yüzden Quai 54, "Eyfel Kulesi'nin altında yapılan havalı sokak basketbol turnuvası" olarak tanındı.
Ayrıca dış tabandaki Quai 54 logosu gibi daha karmaşık tasarım özelliği ayrıntıları ilk kez bu ayakkabıda kullanıldı.
2016: JORDAN II
Bu ayakkabı, Paris ile ilişkilendirilen Fransız zarafetini ve lüksü sergiliyor.
Altın bezeli Paris anıtlarının yer aldığı havalı arka planların önünde çetin basketbol maçlarının oynandığı Quai 54 manzarası, altın hikayesinde iyi bir karşılık buldu.
2018: JORDAN III
Paris'in basketbol topluluğu birçok açıdan gösterişlidir ve renkli giyinmekten korkmaz.
Neon ve floresan renkler kullanma fikri bundan doğdu. Görsel açıdan etkileyici duracak ve gösteriş fikrini hem sahada hem saha dışında öne çıkaracak bir ortam oluşturmak amacıyla etkinlik için dikkat çekici bir floresan renk paleti geliştirdik."
2019: JORDAN VIII
Quai 54'ün 15. yılı için Jordan'ın retro tasarım uygulayacağı iki ayakkabıdan birinin AJ8 olması iyi oldu. Çünkü bu ayakkabının hep bir "sokak basketbolu" havası olmuştur.
Tasarım açısından sokak basketbolu için tasarlanmış bir ayakkabı olan Nike Air Raid ile bağları var.
Quai 54 AJ'de Paris renkleri, Afrika paleti ve Bauhaus grafik tasarımı kullanıldı.
2020: JORDAN VI
Grafik hikayesi, Batı Afrika'nın geleneksel Bogolan grafiklerinden ilham aldı.
Bu ayakkabı, sevdiğimiz ve öne çıkarmak istediğimiz çok kültürlü, basketbolu seven, tasarımlarıyla ünlü Paris'i temsil ediyor.
Batı Afrika grafik desenleri, renk paletleri ve kumaşlar açısından çok zengin bir tasarım mirasına sahiptir. Bu mirası farklı şekillerde yeniden yorumlamayı, yenilemeyi ve modernleştirmeyi seviyoruz.