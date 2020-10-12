Inside the Vault

Quai 54'ün 15. yılı için Jordan'ın retro tasarım uygulayacağı iki ayakkabıdan birinin AJ8 olması iyi oldu. Çünkü bu ayakkabının hep bir "sokak basketbolu" havası olmuştur.

Tasarım açısından sokak basketbolu için tasarlanmış bir ayakkabı olan Nike Air Raid ile bağları var.

Quai 54 AJ'de Paris renkleri, Afrika paleti ve Bauhaus grafik tasarımı kullanıldı.