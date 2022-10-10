Klasik Stiller
Air Jordan 6
Michael Jordan, maçı getiren sayısıyla North Carolina'ya şampiyonayı kazandırdığı günden beri basketbol dünyasında her zaman ön planda yer aldı. 1985 yılında sahaya orijinal Air Jordan I ile çıkıp lig kurallarını ve rakiplerinin iradesini altüst etti ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarların hayal dünyasını fethetmeyi başardı.
Genç Çocuklar İçin Air Jordan 6
Quai 54
₺999,90
Küçük Çocuklar İçin Air Jordan 6
Quai 54
₺589,90
Bebekler İçin Air Jordan 6
Quai 54
₺449,90