₺1.399,90

Jordan Markasının Paris ile geçmişi eskiye dayanır. Bu yılki etkinlik planları değiştirilmiş olsa da, bu AJ6 Işığın Şehrinde Jordan'ın sponsorluğuyla her yıl düzenlenen Quai 54 sokak basketbolu turnuvasının oynandığı asfalt sahalara saygı duruşunda bulunuyor. Kaliteli deri ve kumaş malzemeler, bu AJ6'yı Quai 54 giysi koleksiyonunun tepeden tırnağa stiliyle uyumlu hale getiriyor.