Serena Williams Design Crew'un Kökeni

Serena Williams Design Crew
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Sahada ve saha dışında cesur mesajlar vermekten çekinmeyen Serena Williams, yeni sesleri duyurmak ve tasarımın geleceğinin şekillenmesine yardımcı olmak için Nike ile iş birliğine gitti.
Serena Williams için tasarım her zaman değişimin katalizörü olmuştur. Sadece performansını geliştirmek için değil, aynı zamanda sahada ve saha dışında cesur mesajlar vermek için de bunu kullanmıştır. Tenis kortuna hakimiyeti ve samimi öz güveni, tenis dünyasını değiştirdi. Serena şimdi de tasarım dünyasını değiştirmek için yeni neslin elinden tutuyor.
"Korta çıktığım zaman kesinlikle dikkat çekmek isterim. Ben Serena'yım ve farklı olmayı severim. Tasarım söz konusu olduğunda şansımı denemeyi severim."
Serena Williams
Nike tasarımcıları ve mentorları ile iş birliği yapan Serena, farklı perspektiflerin benimsenip desteklendiği yeni bir dönem başlatmak için on genç tasarımcıyla çalıştı. Serena gibi SWDC'nin çıraklarının da cesur ve ilerlemeci bir vizyonu var. Onlar trendleri takip etmiyor, yaratıyor.
"Dünya tek renk değil. Hepimiz farklı arka planlardan geliyoruz ve farklı düşünüyoruz. Tüm bu çeşitlilik bir araya geldiğinde yapabileceğin muhteşem şeyleri düşünebiliyor musun?"
Serena Williams
Çığır açıcı işler yapmak için çeşitliliği bir güç olarak kullanan bu kolektifin hayalperest ve becerikli üyeleri, tasarımın daha eşitlikçi bir geleceği olması için çalışıyor. Nike'ın hizmet verdiği sporcuları* yansıtan Nike iş oluşturma ekiplerinin devamı niteliğindeki Serena Williams Design Crew, yaratıcılığın gücünü yeni neslin ellerine teslim ediyor ve böyle yapmaya uzun yıllar boyunca devam edecek.
Serena'dan ilham alan ayakkabılar, performans stilleri ve sokak giysilerinin yer aldığı ilk SWDC Koleksiyonunu keşfet.
Çığır açıcı işler yapmak için çeşitliliği bir güç olarak kullanan bu kolektifin hayalperest ve becerikli üyeleri, tasarımın daha eşitlikçi bir geleceği olması için çalışıyor. Nike'ın hizmet verdiği sporcuları* yansıtan Nike iş oluşturma ekiplerinin devamı niteliğindeki Serena Williams Design Crew, yaratıcılığın gücünü yeni neslin ellerine teslim ediyor ve böyle yapmaya uzun yıllar boyunca devam edecek.
Serena'dan ilham alan ayakkabılar, performans stilleri ve sokak giysilerinin yer aldığı ilk SWDC Koleksiyonunu keşfet.
Serena Williams Design Crew'un üyeleri hayalperestler, yenilikçiler ve yaratıcılardan oluşuyor. Yeni neslin yeteneklerine gelişim fırsatı sunmak ve ilham vermek amacıyla her yıl bir grup genç, Serena ve Nike ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliğinin sonucunda ortaya çıkan çığır açıcı işler, tasarım dünyasını daha parlak bir geleceğin beklediğini kanıtlıyor.