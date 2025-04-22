Başarıya Hazır

✅ Temel Stillerle Başla: Nike Dri-FIT 2'si 1 Arada Şort veya Nike Sportswear Bol Kesimli Eşofman Altı gibi rahat hareket etmeni sağlayacak stillerle başla. Özgürce esneyip koşmak için üzerine tam oturan esnek silüetleri bol kesimli parçalarla kombinle.

✅ Pastel Tonlar Kullan: Bu tonlar güçlü hareketlerine enerji katar ve doğal tonlarla birleştirildiğinde dikkat çeker. Sneaker'larında da farklı bir renk kullanabilirsin.

✅ Göz Kamaştır: Saç tokası, saç bandı, kurdele gibi aksesuarlar ve ışıltılı bir makyajla kombinlerine parlaklık kat.