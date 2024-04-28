Stilini Bulmak

Stilini bulmanın kolay bir yolu yok. Tarzın da seninle birlikte değişir ve gelişir. Bazen bir önceki güne kıyasla bile farklı olabilir.



Tarzın sen büyüdükçe nasıl değişirse değişsin, sabit kalması gereken tek bir nokta var: Seni yansıtan ve kendine güvenmeni sağlayan stilleri tercih etmelisin.



Nike, üç genç kızla bir gün geçirdi ve Air Max Dn modelinin nasıl kombinleneceğine dair bazı ipuçları aldı.