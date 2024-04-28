Stilini Bulmak

Stilini bulmanın kolay bir yolu yok. Tarzın da seninle birlikte değişir ve gelişir. Bazen bir önceki güne kıyasla bile farklı olabilir.
Tarzın sen büyüdükçe nasıl değişirse değişsin, sabit kalması gereken tek bir nokta var: Seni yansıtan ve kendine güvenmeni sağlayan stilleri tercih etmelisin.
Nike, üç genç kızla bir gün geçirdi ve Air Max Dn modelinin nasıl kombinleneceğine dair bazı ipuçları aldı.
Üst Üste Giyin
"Üst üste giyinmek kombinlerime hayat veriyor. Air Max Dn modelini bol kot pantolon, crop üst ve yakası görünen bir gömlekle kombinledim."
Stilleri üst üste giyip yaratıcılığını konuşturduğunda; bir köşede eskimeye yüz tutmuş üstünün, eteğinin veya pantolonunun bile birçok kombine uyum sağladığını göreceksin.
Sophie, "Air Max Dn modelinin sportif havasına bayılıyorum." diyor. Stiline seviye atlatmak için bol bir tişörtü, altından yakası görünecek bir gömlekle ya da ayakkabıyla uyumlu bir kravatla tamamlıyor.
Funmi'nin İlham Panosu
"Çok renkli bir kişiliğim var. Maksimalist stilleri seviyorum."
Funmi, Air Max Dn modelini giydiğinde bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissettiğini söylüyor. O yüzden kombinini gökkuşağı gibi rengarenk stillerle oluşturuyor. "Kombinlerimde yaratıcılığımı hiçbir zaman kısıtlamıyorum."
Sen de göz alıcı ve parlak stilleri seviyorsan Funmi'den ilham alabilirsin. Kendini iyi hissettiren bir kombin bulana kadar farklı aksesuarları ve renkleri denemeye devam et.
Konfor Alanının Dışına Çık
"Daha önce hiç böyle bir genç ayakkabısı görmemiştim. Özellikle yan kısmı dikkatimi çekti. Hem de çok rahat."
O anki ruh halime göre kombinleyebileceğim rahat bir sneaker'ım olunca stilimi kolayca çeşitlendirebiliyorum.
Bella, "Sokak giyiminden 1970'lerin modasına kadar her tarzda giyiniyorum." diyor. Bol kombinlerinde fleece stilinin altına dar kesimli bir üst giyiyor. Air Max Dn sayesinde ise stiline rahatlık ve renk katıyor.
Kimsenin tek bir stili yoktur. Hem bugün hem de gelecekte canın nasıl isterse öyle giyinebilirsin.