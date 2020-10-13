Ne Zaman Yemek Yediğin Neden Önemlidir?

Hazırlayan: Nike Training
İstikrarlı bir beslenme planının etkisi, sandığından daha büyük olabilir.
Ne zaman yemek yiyip ne zaman yemeyeceğin, doğru beslenmeye çalışırken kolayca kafanı karıştırabilecek bir konudur. İdeal öğün saatlerine ve hangi besin maddesini ne zaman tüketmen gerektiğine ilişkin sayısız tavsiye bulabilirsin. Bu kadar çok tavsiye ve kural olduğu için de neyi ne zaman yemen gerektiğini her ay saatlerce düşünebilirsin.
Sana iyi bir haberimiz var: Bunu yapmak zorunda değilsin.
Elit ve amatör sporculara danışmanlık hizmetleri sağlayan Precision Nutrition şirketinin koçu ve kayıtlı diyetisyeni Brian St. Pierre, beslenmen üzerinde en büyük pozitif etkiyi yaratacak faktörün istikrar olduğunu söylüyor.
"Beslenmen üzerinde en büyük pozitif etkiyi yaratacak faktör istikrardır"
Brian St. Pierre, Precision Nutrition
Belki gün içinde öğle yemeğini atlayıp atıştırmalıklarla idare ediyorsun, belki de meşgulken yemek yemeyi unutup daha sonra bilinçsiz ve stresli bir şekilde ne bulursan onu yiyorsun. Belki hafta içi sağlıklı beslenip Cumartesi günü kural tanımıyorsun. Belki gece 2'ye kadar abur cubur yiyip Netflix izliyorsun.
Öğün atlamanın, fazla yemenin ve düzensiz beslenmenin vücudumuz üzerinde ciddi etkileri olabilir. Proceedings of the Nutrition Society adlı dergide yayınlanan iki çalışma, düzensiz beslenen kişilerin vücut kitle indeksi ve tansiyonunun, öngörülebilir ve düzenli şekilde beslenen kişilerden daha yüksek olduğunu söylüyor. Düzensiz beslenme, açlık hissini kontrol eden ghrelin hormonunun düzenini bozar. Ghrelin, vücudumuz yakıta ihtiyaç duyduğu zaman bize bir şeyler yememizi söylemek yerine çektiğimiz ziyafetlerin ya da aç geçirdiğimiz zamanların etkilerini kontrol altına almaya çalışır. Bunun sonucunda ne zaman aç ne zaman tok olduğumuzu anlayamayız ve bu da daha fazla öğün atlamamıza ya da fazla yememize neden olur.
St. Pierre, çalıştırdığı sporcular kahvaltılarını, hatta öğle yemeklerini yanlışlıkla atladığı zaman neler yaşandığını iyi bildiğini söylüyor: "Öfke ve açlık kontrolü ele alıyor. Bulabildiğin her şeyi yiyorsun. Uzun süre aç kaldığın için tokluk hissetmek amacıyla nefes almadan yemeye devam ediyorsun." (Bu senaryonun, yemeye başlaman ile yemeyi bitirmen arasındaki süreyi kısa tuttuğun bilinçli kısa süreli beslenmeden farklı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bilinçli kısa süreli beslenme kasıtlı ve istikrarlı olarak kullanılan bir yöntemken bahsettiğimiz senaryo sağlığa zararlıdır ve vücudunu bir açlık döngüsüne sokar.)
İngiliz araştırmacıların yaptığı yakın tarihli çalışmalar, ghrelin hormonundaki düzensizliğin sağlık açısından başka olumsuz etkileri de olduğunu söylüyor. Yaşadığın ghrelin düzensizlikleri, vücudunun şeker ve kolestrolü kontrol etme ve yemekleri metabolize etme kabiliyetini ve sindirimini kontrol eden sirkadiyen ritim adlı doğal döngüyü de etkiliyor.
"Düzenli bir programı oturtmak, açlık hormonlarını ve vücudunun doğal sirkadiyen ritimlerini normalleştirmene yardımcı olur."
Brian St. Pierre, Precision Nutrition
St. Pierre, düzenli bir beslenme programı geliştirmenin bu yüzden çok faydalı olabileceğini söylüyor. Her gün aynı sayıda öğünü aynı saatlerde yemeye çalış. St. Pierre, "Düzenli bir programı oturtmak, açlık hormonlarını ve vücudunun doğal sirkadiyen ritimlerini normalleştirmene yardımcı olur." diyor.
Peki antrenman için nasıl beslenmelisin? St. Pierre bunu yönetmenin sandığından kolay olduğunu söylüyor.
"Çok hızlı sindirilen proteinler tüketmen veya antrenmanına 27 dakika kala yemek yemen gerekmiyor. Antrenmandan bir veya iki saat sonra yeterli miktarda protein alırsan (avucunun içi kadar) beslenme zamanını en iyi şekilde ayarlamış olursun." diyen St. Pierre, spordan para kazanan elit sporcuların beslenmelerine daha teknik ve özel bir açıdan yaklaştığını ve ayrıca kendilerine 7 gün 24 saat yardımcı olmaya hazır destek ekipleri olduğunu söylüyor.
Ana hedef: İstikrarlı olmak. Hangi günde olduğundan veya gününün nasıl geçtiğinden bağımsız olarak uygulayabildiğin beslenme kalıpları geliştirebilirsen daha sağlıklı olacak ve kendini daha iyi hissedeceksin.
Alışkanlık Haline Getir: Programın yüzünden asla zamanında yiyemediğin bir öğünü önceden hazırlayarak zamanında yemenin bir yolunu bul. Bu yeni davranışı, haftalık programını görmek için takvimine bakmak gibi sahip olduğun bir alışkanlıkla birleştir. (Yani takvimine her baktığında yemeğini planla.) Bunu her yaptığında kendini kutla. Bu davranış, yeni alışkanlığının oturmasına yardımcı olacaktır.