Ne Zaman Yemek Yediğin Neden Önemlidir?

Ne zaman yemek yiyip ne zaman yemeyeceğin, doğru beslenmeye çalışırken kolayca kafanı karıştırabilecek bir konudur. İdeal öğün saatlerine ve hangi besin maddesini ne zaman tüketmen gerektiğine ilişkin sayısız tavsiye bulabilirsin. Bu kadar çok tavsiye ve kural olduğu için de neyi ne zaman yemen gerektiğini her ay saatlerce düşünebilirsin.

Sana iyi bir haberimiz var: Bunu yapmak zorunda değilsin.

Elit ve amatör sporculara danışmanlık hizmetleri sağlayan Precision Nutrition şirketinin koçu ve kayıtlı diyetisyeni Brian St. Pierre, beslenmen üzerinde en büyük pozitif etkiyi yaratacak faktörün istikrar olduğunu söylüyor.