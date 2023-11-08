Fleur ile kombinlere bakış

Büyüdükçe tarzım da değişiyor. Bazı giysiler bana daha rahat geliyor. Bazıları ise diğerleri kadar rahat gelmiyor. Bunu kabullendim. Kendi stilimi bulmak, farklı olmak ve kendimi en doğru şekilde ifade etmek istiyorum.



Yeni stiller arıyorsan sneaker'lardan başlamanı öneririm. Çünkü nasıl hareket edersek edelim, en çok sneaker giyiyoruz. Ben en çok Dunk ve Air Force 1'leri seviyorum. Ama herkes farklıdır, o yüzden tercih senin. 🫰



Fleur x