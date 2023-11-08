Fleur ile kombinlere bakış

Hareket ediyor muyuz? Evet. Enerjimiz yerinde mi? Evet. Muhteşem görünüyor muyuz? EVET.
Genç dansçı Fleur Zwartkruis'e dans pistine hükmetmesi için öz güven veren stilleri incele.
Ben Fleur, 15 yaşındayım ve dans ediyorum.
Dans ederken yeni stiller giymek, kendimi ifade etmeme yardımcı oluyor. Öz güvenimi artırıyor ve beni kültüre bağlıyor. Giysilerim sanatımın bir parçası.
Benim için en önemlisi, kişiliğime uyan benzersiz bir gardırop oluşturmak.
Beni harekete geçiren stillerden bazılarına birlikte bakalım.
Dans pistinde, bulabildiğim en rahat bol eşofman altını giyiyorum. Üstüne de feminen ve şık tişörtler tercih ediyorum.
Daha güzel görünsün diye üstüme de bir sweatshirt giyiyorum. Sonra da kombinimi Air Force 1 ile tamamlıyorum.
Ama asıl tarzım, dikkat çeken renkler giydiğimde ve en önemlisi, aksesuar taktığımda ortaya çıkıyor.
Büyüdükçe tarzım da değişiyor. Bazı giysiler bana daha rahat geliyor. Bazıları ise diğerleri kadar rahat gelmiyor. Bunu kabullendim. Kendi stilimi bulmak, farklı olmak ve kendimi en doğru şekilde ifade etmek istiyorum.
Yeni stiller arıyorsan sneaker'lardan başlamanı öneririm. Çünkü nasıl hareket edersek edelim, en çok sneaker giyiyoruz. Ben en çok Dunk ve Air Force 1'leri seviyorum. Ama herkes farklıdır, o yüzden tercih senin. 🫰
Fleur x