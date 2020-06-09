Hindistan Cevizi ve Proteinli Güç Krepleri

Sana saatlerce güç verecek, hazırlaması kolay, kasları güçlendirici kreplerle sabah rutinine enerji kat. Aşağıda verdiğimiz seçeneklerle tarifi kişiselleştirebilir ve paylaştığımız ipuçlarıyla bu yiyeceği olduğundan daha kolay şekilde hazırlayabilirsin.



Krep yemek için mazeret mi arıyorsun? Malzemeler doğru olduğunda, birkaç krep seni uzun bir antrenmana hazır hale getirebilir ya da antrenman sonrasında açlığını giderebilir. Protein ile karbonhidrat arasında doğru bir denge kuran bu tarif, antrenmanın ortasında duvara toslamadan veya kan şekerin düşmeden daha uzun süre antrenman yapmana yardımcı olabilir. Üstelik hazırlaması hızlı ve kolaydır (Ciddiyiz; krepler 10 dakikada hazır olur) ve malzemeleri ihtiyaçlarına göre değiştirebilirsin.