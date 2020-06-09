Hindistan Cevizi ve Proteinli Güç Krepleri

Hindistan Cevizli Yüksek Proteinli Krep
Beslenme
Hazırlayan: Nike Training
Yüksek proteinli, enerji verici bir kahvaltı.
Sana saatlerce güç verecek, hazırlaması kolay, kasları güçlendirici kreplerle sabah rutinine enerji kat. Aşağıda verdiğimiz seçeneklerle tarifi kişiselleştirebilir ve paylaştığımız ipuçlarıyla bu yiyeceği olduğundan daha kolay şekilde hazırlayabilirsin.
Krep yemek için mazeret mi arıyorsun? Malzemeler doğru olduğunda, birkaç krep seni uzun bir antrenmana hazır hale getirebilir ya da antrenman sonrasında açlığını giderebilir. Protein ile karbonhidrat arasında doğru bir denge kuran bu tarif, antrenmanın ortasında duvara toslamadan veya kan şekerin düşmeden daha uzun süre antrenman yapmana yardımcı olabilir. Üstelik hazırlaması hızlı ve kolaydır (Ciddiyiz; krepler 10 dakikada hazır olur) ve malzemeleri ihtiyaçlarına göre değiştirebilirsin.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
- Süt içermeyen alternatifler midene iyi gelir.
Sütün içerdiği yavaş sindirilen şekerler (laktoz), antrenman ortasında sindirim sistemine sorun yaşatarak şişkinliğe, gaza ve rahatsızlığa neden olabilir. Badem sütü veya Hindistan cevizi yoğurdu kullanırsan rahatsızlık yaşama ihtimalini azaltırsın ve koşunun ortasında tuvalet molası vermen gerekmeyebilir.
- Protein tozu kaslarını destekler.
Çoğu kişi proteini antrenman sonrasına saklar. Ancak araştırmalar, zamanlamanın önemli olmadığını gösteriyor. Proteinin amino asitleri, proteini antrenmandan önce de sonra da alsan zarar gören kas dokularını onarmak için çalışmaya başlar. Mümkünse içindekiler kısmındaki malzeme sayısı az olan ve önce protein kaynağını listeleyen bir marka seç. Şeker ve suni malzeme içeren ürünlerden kaçın. Ayrıca kalitesi ve güvenliği üçüncü taraflarca test edilmiş, "Spor İçin NSF Onaylı" gibi bir etikete sahip ürünleri tercih etmeye çalış.
- Hindistan cevizi, şeker miktarını artırmadan aroma katar.
Hindistan cevizi unu glutensizdir ve harika bir fiber ve MCT (orta zincir trigliseritler; kolayca sindirilebilen bir sağlıklı yağ çeşidi) kaynağıdır. Ayrıca karbonhidrat miktarı diğer unlardan daha az olduğu için kan şekerini sabitlemeye yardımcı olabilir. Yüksek dumanlanma noktası ve hafifçe tatlı aroması da diğer avantajlarıdır. Son olarak, kültürlü Hindistan cevizi yağı laktoz içermez fakat bağırsak sağlığını iyileştirebilen probiyotikler açısından zengindir.
Yemeği Kolayca Hazırlamaya Yardımcı Olacak İpuçları
- Porsiyonları dondur.
Bu tarifi seveceğine eminiz. Bu yüzden iki veya üç kat fazla hazırlayıp krepleri antrenmandan önce ya da sonra yemek için dondurabilirsin (iki aya kadar taze kalırlar). Krepler soğuduktan sonra bir fırın tepsisine fırın kağıdı koyup krepleri üzerine diz, sonra 30 dakika derin dondurucuda tut ve ardından hava geçirmez kaplara koyup dondurucuya kaldır. Bu adım yapışmalarını önleyecektir ancak kreplerin arasına fırın kağıdı veya mumlu kağıt da koyabilirsin. Krepleri yiyeceğin zaman mikrodalga fırında 20'şer saniye ya da 175 santigrat derece fırında 10 dakika ısıt.
- İşleri tek tek yapma.
Kuru ve sulu malzemeleri birleştirirken (kreplerin hafif ve kabarık olması için malzemeleri fazla karıştırmamaya dikkat et) kullanıma hazır olması için kızartma tavasını ısıt. Bir iki gün içinde yeniden krep yapmayı planlıyorsan tarifi iki katına çıkar, harcın yarısını bir kaseye koy, kasenin ağzını sıkıca kapat ve buzdolabına kaldır.
Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
- Tarifi vegan yap.
Peynir altı suyu veya kazein yerine bezelye veya haşhaş gibi bitkisel bir protein tozu kullan.
- Fındık ezmesi ekle.
Kreplerin tatlı değil de fındıklı olmasını istiyorsan Hindistan cevizi yoğurdu yerine sevdiğin bir fındık ezmesini kullan. İyi bir sağlıklı yağ kaynağı olan bu malzeme, aynı zamanda seni tok tutacaktır.
Hindistan Cevizli Yüksek Proteinli Krepin Hazırlanışı
Porsiyon: 1 (4 krep çıkar)
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 5 dakika
Toplam Süre: 10 dakika
Malzemeler
100 g tuzsuz çiğ badem
30 g Hindistan cevizi unu
7,5 g vanilyalı protein tozu
2,5 mL kabartma tozu
120 mL şekersiz badem sütü
3 yumurta, oda sıcaklığında
15 mL Hindistan cevizi yağı
120 mL Hindistan cevizi yoğurdu
40 g orman meyvesi veya istediğin bir meyve
12 g granola
15 mL akçaağaç şurubu, isteğe bağlı
Hazırlanışı
- Çiğ bademleri mutfak robotunda toz haline getirerek badem unu yap.
- Bir orta boy kaseye badem ununu, Hindistan cevizi ununu, protein tozunu ve kabartma tozunu koy.
- Küçük bir kasede badem sütü ile yumurtaları çırp. Sulu malzemeleri kuru malzemelerin olduğu kaseye ekle ve homojen hale gelinceye kadar karıştır.
- Kızartma tavasını orta ateşte ısıt. Harcı dört eşit porsiyona ayırıp kabarcıklar oluşuncaya kadar (yaklaşık 2 dakika) kızartma tavasında pişir. Kreplerin altı kızarınca çevir ve diğer taraflarını da 2 dakika ya da kızarıncaya kadar pişir. Kızartma tavasını ateşten al.
- Krepleri üst üste koy ve üzerlerine yoğurt, meyve ve/veya granola ekle. İstersen biraz akçaağaç şurubuyla servis et.