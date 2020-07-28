Hindistan Cevizi ve Proteinli Güç Krepleri

Hazırlayan: Nike Training
Yüksek proteinli, enerji verici bir kahvaltı.
Sana saatlerce güç verecek, hazırlaması kolay, kasları güçlendirici kreplerle sabah rutinine enerji kat. Aşağıda verdiğimiz seçeneklerle tarifi kişiselleştirebilir ve paylaştığımız ipuçlarıyla bu yiyeceği olduğundan daha kolay şekilde hazırlayabilirsin.
Krep yemek için mazeret mi arıyorsun? Malzemeler doğru olduğunda, birkaç krep seni uzun bir antrenmana hazır hale getirebilir ya da antrenman sonrasında açlığını giderebilir. Protein ile karbonhidrat arasında doğru bir denge kuran bu tarif, antrenmanın ortasında duvara toslamadan veya kan şekerin düşmeden daha uzun süre antrenman yapmana yardımcı olabilir. Üstelik hazırlaması hızlı ve kolaydır (Ciddiyiz; krepler 10 dakikada hazır olur) ve malzemeleri ihtiyaçlarına göre değiştirebilirsin.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
Yemeği Kolayca Hazırlamaya Yardımcı Olacak İpuçları
Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
Hindistan Cevizli Yüksek Proteinli Krepin Hazırlanışı
Porsiyon: 1 (4 krep çıkar)
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 5 dakika
Toplam Süre: 10 dakika
Malzemeler
100 g tuzsuz çiğ badem
30 g Hindistan cevizi unu
7,5 g vanilyalı protein tozu
2,5 mL kabartma tozu
120 mL şekersiz badem sütü
3 yumurta, oda sıcaklığında
15 mL Hindistan cevizi yağı
120 mL Hindistan cevizi yoğurdu
40 g orman meyvesi veya istediğin bir meyve
12 g granola
15 mL akçaağaç şurubu, isteğe bağlı
Hazırlanışı