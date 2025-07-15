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Gelecek Bir Adım Daha Yakınında

Nike Teens
Son güncellenme tarihi: 15 Temmuz 2025
Okuma süresi: 3 dk

Hem havalı hem de rahat bu kombinle fütüristik bir stile bürün. Zamana meydan okuyan siyah, beyaz ve nötr tonlar, metalik ve neon renklerle vurgulanıyor. İşlevselliğe odaklanan modern silüetlerle her duruma hazır ol. Sıradaki hamleni planlarken giyebileceğin bu kombin günlük stilini ileriye taşıyacak.

Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında

İzini Bırak

Kombinini Oluşturmaya Başla: Amaca yönelik parçalar seç. Nike Pro Tayt ve Dri-FIT Atlet, kendinden emin bir şekilde hareket etmeni sağlar. Koyu ve doğal renklerle neon tonları birleştirerek sade ama havalı bir görünüm yakala.

Uzun Süre Giyebileceğin Stillere Odaklan: Nike Sportswear Therma-FIT Yelek gibi katmanlarla stilini işlevsel hale getir. Böylece gittiğin her yerde gün boyu rahat edebilirsin.

✅ Eklemelerle Fark Yarat: Takılar, yüzükler ve saç aksesuarları ekleyerek kombinini metalik ve ışıltılı dokunuşlarla tamamla.

Bu Ayakkabılarla İkonik Ol ❤️‍🔥

Bu Ayakkabılarla İkonik Ol ❤️‍🔥

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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
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Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında
Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında

"Eşofman altının dökümlü yapısını çok sevdim. Dans ederken benimle birlikte hareket ediyor. Hem rahat hem de çok tatlı duruyor."

Fleur

Dansçı

Nike Teens - Gelecek Bir Adım Daha Yakınında

Hem İşlevsel Hem Havalı

Hareketine ayak uyduran stillerle kombinini oluştur. Nike Sportswear Dokuma Eşofman Altı ve parlak tasarımıyla öne çıkan Nike Sportswear Ceket gibi parçalarla kendine güven ve her şeye hazır ol.

Stili İncele

Orijinal yayınlanma tarihi: 15 Temmuz 2025