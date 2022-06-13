Emma Raducanu: Mükemmelliği Bir Kenara Bırakmak

Dünya sahnesine çıktığında hataya yer olmadığını düşünebilirsin. Ancak Emma Raducanu, mükemmel diye bir kavram olmadığını biliyor. Gerçekten gelişim göstermek için bu düşünceyi bırakıp bilinmeyene adım atman gerek.

En yeni "Neler Yapıyorsun?" videomuz için Bromley'nin en iyi profesyonel tenis oyuncusu Emma Raducanu ile bir araya geldik. Emma, bizi ilk tenis oynadığı korta götürdü ve en iyi olma isteğine yönelik küçüklük anılarından bahsetti: "Küçükken çok mükemmeliyetçiydim. Toplara doğru yerden vuramadığımda sinirlenirdim." diyor Emma.



O zamandan bu yana pek çok şey oldu ve Emma, mükemmelliğin bir varış noktası olmadığını öğrendi. İlerleme yolculuğu pek çok iniş çıkışlarla dolu ve hedeflere ancak bu şekilde erişilebiliyor. "Bence başarılarımın arka planında bu mükemmelliyetçi zihin yapısı var. Ancak mükemmelin peşinden koşmayı bırakmak, olmak istediğim Emma ile şu anda olduğum Emma'yı bir araya getirmemi sağladı."