Emma Raducanu: Mükemmelliği Bir Kenara Bırakmak

Emma Raducanu: Mükemmelin Peşini Bırak
Sporcular*
Olabileceği en iyi tenis oyuncusuna dönüşmek için Emma Raducanu, mükemmellik diye bir kavramın olmadığını öğreniyor.
Dünya sahnesine çıktığında hataya yer olmadığını düşünebilirsin. Ancak Emma Raducanu, mükemmel diye bir kavram olmadığını biliyor. Gerçekten gelişim göstermek için bu düşünceyi bırakıp bilinmeyene adım atman gerek.
En yeni "Neler Yapıyorsun?" videomuz için Bromley'nin en iyi profesyonel tenis oyuncusu Emma Raducanu ile bir araya geldik. Emma, bizi ilk tenis oynadığı korta götürdü ve en iyi olma isteğine yönelik küçüklük anılarından bahsetti: "Küçükken çok mükemmeliyetçiydim. Toplara doğru yerden vuramadığımda sinirlenirdim." diyor Emma.
O zamandan bu yana pek çok şey oldu ve Emma, mükemmelliğin bir varış noktası olmadığını öğrendi. İlerleme yolculuğu pek çok iniş çıkışlarla dolu ve hedeflere ancak bu şekilde erişilebiliyor. "Bence başarılarımın arka planında bu mükemmelliyetçi zihin yapısı var. Ancak mükemmelin peşinden koşmayı bırakmak, olmak istediğim Emma ile şu anda olduğum Emma'yı bir araya getirmemi sağladı."
18 yaşındayken ilk büyük tenis şampiyonluğuna ulaşan Emma, ABD Açık'ı kazanan en genç ikinci oyuncu oldu. "Kazandıktan sonra herkes, bundan sonra oynayacağım her turnuvada zafere ulaşmamı bekledi." Ancak Emma, sporda hiçbir şeyin garanti olmadığını biliyor. "Bence bu pek gerçekçi değil çünkü mükemmellik diye bir şey yok."
Spor, okul veya üzerine çalıştığın herhangi bir şey konusunda en iyisi olmak için üzerimizde baskı hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Ancak mükemmelliğin peşini bıraktığında, hata yapmaktan korkmuyorsun ve hem kortta hem de kort dışında risk almak için öz güvenli hissediyorsun. Öğrenmenin en iyi yolu kendini ortaya koymaktan geçiyor: "Her zaman mükemmelsen ve iyi görünüyorsan aslında kendini zorlamıyorsun ve asıl gelişmeni sağlayacak, henüz yapamadığın şeyleri denemiyorsun demektir."
Hepimiz bir yolculuktayız. Emma'nın önü ise çok açık. Sporcu, mükemmellik yerine ilerlemeye odaklanmak için çok çalışıyor. "Mükemmel olacağım diye kendimi zorlamamak, performansımı olumlu etkiliyor ve bu sayede yolculuğumdan keyif alıyorum."
"Neler Yapıyorsun?" videosunda Emma'nın mükemmelliğin peşinden koşmamak için kendini nasıl zorladığını gör. İlham almak için diğer Nike sporcularının* hikayelerini keşfet.