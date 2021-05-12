Yeni İkonlar: Diana Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Sence göğüsler, kramplar ve regl tabu konular mı? Buna karşı çıkan Dina Asher-Smith'in yeni nesil kadın sporcular için bu konuları nasıl ele aldığını öğren.
Kısa mesafe koşucusu Dina Asher-Smith, kariyerinin başındayken ulaşılmaz hedeflerin peşinden koşmayı bırakmayı öğrendi. Dünya Şampiyonu sprint koşucusu artık sadece rekor kırmakla kalmıyor: Kadınların eskiden yalnızca fısıldayarak konuştuğu konulardan bahsederek kadın sporcu olmakla ilgili eski algıları yıkıyor. Dina ile birlikte, çocukken hayatında olmasını dilediği yeni bir tür rol modeli olma isteği hakkında konuştuk.
Spor vücuduna bakışını nasıl değiştirdi?
DINA ASHER-SMITH: Spor, vücuduma bakışımda hep belirleyici bir faktördü. Kendi beklentilerimi karşıladığımda veya bir rekor kırdığımda kendimle gurur duyuyorum. Ama spor dünyasından çıkıp genç kızlarla konuştuğumda ne yazık ki kendileriyle duydukları gururun başka faktörlerden etkilendiğini görüyorum. Vücutlarını birbirleriyle karşılaştırıyorlar. Bu, kaygı yaşamalarına sebep olabilecek bir durum.
"Spor, vücuduma bakışımda hep belirleyici bir faktördü."
- Dina Asher-Smith
Sporcu olmak için kendini en mükemmel olduğun noktaya getirmen gerektiği yönünde bir algı var. Bu algıya inanan kadınlara verebileceğin tavsiyeler neler?
DINA: İnsanları sürekli olarak mükemmelliğin peşinden koşmayı bırakmaya teşvik ediyorum. Muhteşem olmanın, harika olmanın peşinden koşmayı tercih etmeliyiz. Mükemmellik algısına uymadığın için kendine yüklenme. Mükemmel olmadan da harika olabilirsin.
"Mükemmellik algısına uymadığın için kendine yüklenme. Mükemmel olmadan da harika olabilirsin."
- Dina Asher-Smith
Özellikle genç kadınlarla göğüsler, kramplar ve regl gibi konularda konuşmak senin için neden önemli?
DINA: Elit sporcu olduğumda bu konuların hep gizli tutulduğunu fark ettim. Genç kızlarla deneyimlerim hakkında konuştuğumda en çok aldığım sorular spor sütyenleri, ergenlik dönemi ve sporcu yaşam tarzına uyum sağlamayla ilgili oluyor. Bu konularda dürüst olmamız önemli.
"Bu konularda dürüst olmamız önemli."
- Dina Asher-Smith
Genç kızlara kadın sporcu olmanın gerçek anlamı konusunda birkaç şey söyleyebilseydin bunlar neler olurdu?
DINA: Çok eğlenceli olduğunu söylerdim. Bana çok fazla öz güven kazandırdı. Kendimi zorlayarak mümkün olmadığını düşündüğüm noktalara geldim. Üzerine çalıştığın her alanda muhteşem yerlere gelmek mümkün ama bence spor, bunu gerçek zamanlı olarak deneyimlemenin harika bir yolu. Her gün kendini yeniden tanımlayabiliyorsun.
"Üzerine çalıştığın her alanda muhteşem yerlere gelmek mümkün."
- Dina Asher-Smith
Yönetmen: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotoğrafçı: Sophie Jones @sophographylondon