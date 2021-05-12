Yeni İkonlar: Diana Asher-Smith

Genç kızlara kadın sporcu olmanın gerçek anlamı konusunda birkaç şey söyleyebilseydin bunlar neler olurdu?



DINA: Çok eğlenceli olduğunu söylerdim. Bana çok fazla öz güven kazandırdı. Kendimi zorlayarak mümkün olmadığını düşündüğüm noktalara geldim. Üzerine çalıştığın her alanda muhteşem yerlere gelmek mümkün ama bence spor, bunu gerçek zamanlı olarak deneyimlemenin harika bir yolu. Her gün kendini yeniden tanımlayabiliyorsun.