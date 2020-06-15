Çocuklara Netlik Konusunda Koçluk Yapma

Elaisa, "Çocukların enerji seviyeleri çok yüksektir." diyor. O yüzden onları çok uzun süre hareketsiz tutma. Talimat verme süresini tüm antrenmanın yüzde 20'sinden kısa tutmaya çalış, böylece çocuklara aktif olmaları için bol zaman kalır. Ancak net bir şekilde iletişim kurmak için kendine yeterince zaman verdiğinden emin olmalısın.



Çocuklarla konuşurken nasıl olduklarını 1 ile 5 arasındaki bir ölçekte söylemelerini iste, böylece antrenmanı o anda ayarlayabilirsin. Elaisa, çocukların "her küçük başarıyı kutlamaya" iyi tepki verdiğini de söylüyor.



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