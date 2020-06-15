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Çocuklara Açık Davranarak Koçluk Yapma

Koşu Koçluğu
Son güncellenme tarihi: 15 Haziran 2020

Hazırlayan: Nike Training

Çocuklara Netlik Konusunda Koçluk Yapma
Çocuklara Netlik Konusunda Koçluk Yapma

Açık ve net talimatlar sunarak çocuklara oyun için daha fazla zaman ver.

Kısa, önemli talimatlarla çocukların ilgisini aktivitede tutmayı öğren. Bu, aktiviteyi onlar için daha eğlenceli, senin içinse daha basit tutar. Böylece her iki taraf da kazançlı çıkar.

Evde çok vakit geçiren çocuklar bazen yerinde duramaz ve enerjilerini atmaları gerekir. Onlara yardımcı olmak için çocuklarının aktif olmasını sağlayacak 6 koçluk ilkesini paylaşıyoruz.

Bu haftanın ilkesi "Açık ve Net". Daha fazla bilgi almak için Berlin Skatehalle'de Nike'ın Girl Night Sessions etkinliklerinde koçluk yapan Elaisa Bonorden ile sohbet ediyoruz.

Çocuklara Netlik Konusunda Koçluk Yapma
Çocuklara Netlik Konusunda Koçluk Yapma

Bilgi önemlidir

Elaisa yıllardır Skatehalle'de çocuklara kaymayı öğretiyor. Yaklaşımı şu: "Öğreteceğin şeyi önceden kendin dene; böylece ne kadar zor olduğunu görürsün. Bu, çocukların çalışmada neler öğrenmesi gerektiğini ve ne sorunlar yaşayabileceklerini daha iyi anlamanı sağlar."

Elaisa şöyle diyor: "Sporları hakkında ne kadar bilgi sahibi olursan onlara o kadar iyi ve açık talimatlar verebilirsin. O yüzden antrenmana başlamadan önce, işleyeceğin konu hakkında araştırma yap."

Kısa ve öz olsun

Elaisa, "Çocukların enerji seviyeleri çok yüksektir." diyor. O yüzden onları çok uzun süre hareketsiz tutma. Talimat verme süresini tüm antrenmanın yüzde 20'sinden kısa tutmaya çalış, böylece çocuklara aktif olmaları için bol zaman kalır. Ancak net bir şekilde iletişim kurmak için kendine yeterince zaman verdiğinden emin olmalısın.

Çocuklarla konuşurken nasıl olduklarını 1 ile 5 arasındaki bir ölçekte söylemelerini iste, böylece antrenmanı o anda ayarlayabilirsin. Elaisa, çocukların "her küçük başarıyı kutlamaya" iyi tepki verdiğini de söylüyor.

İşte bu kadar! 6 koçluk ilkesinin faydalı olduğunu düşünüyorsan senin ve ailenin maksimum performans sergilemenizi sağlayacak diğer tavsiyelerimize göz at.

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Çocuklara Netlik Konusunda Koçluk Yapma, Nike Training Club'a Katıl

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Orijinal yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2020