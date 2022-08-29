Oyun Seninle Başlar

Çocuklara Koçluk Yapma: Oyunun Gücü, koçların oyunu ve sporu bir araya getirmesine yardımcı olarak fiziksel aktiviteyi çocuklar için eğlenceli ve erişilebilir kılıyor.

Çocuklar oyun oynamayı sever ve isteyen herkes, doğru koçluk araçlarını kullanarak onlara spor sevgisini aşılayabilir. Buna sen de dahilsin! Artık Nike Training Club'da bulabileceğin Çocuklara Koçluk Yapma: Oyunun Gücü programı; oyunların, yarışmaların ve hareket becerilerinin getirdiği eğlenceyle çocukları motive etmene yardımcı oluyor. Bu programı, oyun ve sporu bir araya getirmek için spor eğitimini destekleyen, kar gütmeyen küresel bir hareket olan ICOACHKIDS ve Leeds Becket Üniversitesi ile birlikte hazırladık. Bunların hepsi, Nike'ın çocukları harekete geçirme amaçlı Made to Play hareketinin bir parçası.

Oyunun, öğrenme, sosyalleşme ve hayal gücümüzü kullanmamızın birincil yöntemlerinden biri olduğunu biliyor muydun? İlk çocukluk yıllarında oyunun teşvik edilmesi, çocukların hayatları boyunca zihinsel ve fiziksel açıdan daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bu program, her yaştan çocuğun severek oynadığı oyunlar aracılığıyla onlara fiziksel aktivite sevgisini kazandırmak için ihtiyacın olan tüm araçları sunan üç modül içeriyor. Her modülde oyunun gücüyle ilgili kısa, eğitici videolar bulunuyor. Ayrıca koçların derslerini hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim videoları ve uzman ipuçları da sunuluyor.