Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır.

Daha fazla bilgi edinin.

Kural da Neymiş?

Nike Teens
Son güncellenme tarihi: 16 Nisan 2025
Okuma süresi: 2 dk
Nike Teens: Kural da Neymiş?

Hedefin uyum sağlamak değil, farklı olmaksa kuralları baştan yaz. Stilleri üst üste giyerek yaratıcılığını konuştur, farklı renkleri bir arada kullan ve aksesuarlarla cesur tarzını yansıt. Ne de olsa, sınır tanımadığında özgür olursun. Koşup golf oynayabilir, dans edip kick boks yapabilir veya basketbol oynayıp yüzebilirsin. Hepsini yapmak varken neden birini seçmen gereksin ki? Spor ve stil sınır tanımaz.

Nike Teens: Kural da Neymiş?

Yaratıcılığını Ortaya Koy

Şaşırtıcı Bir Parçayla Başla: Çok sevdiğin bir ya da iki ürün bulup kombinini oluştururken bunları temal al. Bu ürünler; dikkat çeken bir güneş gözlüğü, sneaker veya göz alıcı renkte bir giysi olabilir.

Kombinini Oluştur: Hedeflerinle uyumlu parçalar seçerek dilediğin gibi hareket et, benzersiz tarzını yansıt veya dikkatleri üzerinde topla. Nike Pro Şort, uzun kollular, atletler ve Nike Sportswear Pileli Etek gibi hem yaratıcılığını hem de vücudunu destekleyecek stilleri seçebilirsin.

Son Dokunuşlar: Sence kombinin tamam mı? Son ayrıntıyı unutma. Şapka veya saç bandı gibi bir aksesuarla kombinine özel dokunuşunu kat.

Nike Teens: Kural da Neymiş?

"Tarzımla kurallara ve alışılmışa karşı gelmeyi seviyorum."

Kamia
Dansçı, koşucu, tenisçi

Nike Teens: Kural da Neymiş?

Kendi Tarzını Yansıt

Dilediğin gibi hareket et. İçinden geldiği gibi giyin. Çünkü her yer senin podyumun. Kolları büzgülü Nike Dri-FIT Ceket ve Nike Normal Belli Dokuma Eşofman Altı gibi parçalarla hem işlevsel hem de şık bir stile sahip ol. Koşarken, dans ederken ve gününün hakkını verirken sana ayak uyduracak kombinler yarat.

Stili İncele

Orijinal yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2025

İlgili Hikayeler

  • Nike Teens - Doğanın Gücünü Hisset

    Nike Teens

    Gücünü Göster

  • Nike Teens: Doğanın Gücünü Hisset

    Nike Teens

    Gücünü Göster

  • Nike Teens: Gelecek Bir Adım Daha Yakınında

    Nike Teens

    Geleceği Harekete Geçir