Bulls, 1993 sezonunda arka arkaya üçüncü kez NBA şampiyonluğuna ulaştı ve lig tarihinde bunu başaran üçüncü takım oldu. Bu zaferle birlikte Michael Jordan da arka arkaya üç finalde MVP seçilen ilk oyuncu oldu. Kırılan rekorların ve son saniye basketlerinin damga vurduğu bu sezonda, Jordan'ın ayağında hep Air Jordan 8 vardı.