Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 8
Orijinal Lansman Tarihi (1993)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130169-040)
Air Jordan 8
Orijinal Lansman Tarihi (1993)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130169-040)
Yeni Bir Standart
Bulls, 1993 sezonunda arka arkaya üçüncü kez NBA şampiyonluğuna ulaştı ve lig tarihinde bunu başaran üçüncü takım oldu. Bu zaferle birlikte Michael Jordan da arka arkaya üç finalde MVP seçilen ilk oyuncu oldu. Kırılan rekorların ve son saniye basketlerinin damga vurduğu bu sezonda, Jordan'ın ayağında hep Air Jordan 8 vardı.
Arşivlerden Gelen Tasarım
On Yılı Tanımlayan Tasarım
1993 yılında satışa sunulan Air Jordan 8, üç şampiyonluk ve MVP ödülü kazanan Jordan'ın hem kariyerinde hem de sneaker yelpazesinde ilk dönemin sona erdiğini haber veriyordu. Serinin sekizinci modeli, üç OG renk grubuyla satışa sunuldu. Bantlarıyla dikkat çeken tasarım ve şönil dil grafiği, bugün doğduğu dönemle eş anlamlı hale gelen Air Jordan 8'in gerçek bir 1990'lar sneaker'ı olduğunu kanıtlıyordu.