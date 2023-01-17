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Son güncellenme tarihi: 17 Ocak 2023
Okuma süresi: 2 dk

Air Jordan Koleksiyonu

Air Jordan 7

Orijinal Lansman Tarihi (1992)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130014-100)

Air Jordan 7

Orijinal Lansman Tarihi (1992)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130014-100)

Air Jordan 7'nin Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 7'nin Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Dünyanın Zirvesinde

Michael Jordan, Air Jordan 7'yi giydiği dönemde uluslararası yıldızlığa adım attı. Takımına arka arkaya ikinci NBA şampiyonluğunu kazandırdığında, finalin ve sezonun MVP'si seçildiğinde ve 1992'de Barcelona'da efsane ABD takımıyla altın madalya kazandığında ayağında bu dikkat çekici ayakkabı vardı.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Efsaneliğe Giden Bir Adım

Jordan basketbol dünyasına damga vurmaya devam ederken Air Jordan 7 de Jordan markasını yepyeni bir yöne götürüyordu. Dış kısımdaki Nike logosu ile görünür Air bölmesi gibi iki önemli ayrıntıyı kullanmaktan vazgeçen bu Air Jordan tasarımı, Nike Basketball'dan ayrı olarak da var olabilecek bir efsaneyi doğurdu.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 17 Ocak 2023