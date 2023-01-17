Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 7
Orijinal Lansman Tarihi (1992)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130014-100)
Air Jordan 7
Orijinal Lansman Tarihi (1992)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130014-100)
Dünyanın Zirvesinde
Michael Jordan, Air Jordan 7'yi giydiği dönemde uluslararası yıldızlığa adım attı. Takımına arka arkaya ikinci NBA şampiyonluğunu kazandırdığında, finalin ve sezonun MVP'si seçildiğinde ve 1992'de Barcelona'da efsane ABD takımıyla altın madalya kazandığında ayağında bu dikkat çekici ayakkabı vardı.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Efsaneliğe Giden Bir Adım
Jordan basketbol dünyasına damga vurmaya devam ederken Air Jordan 7 de Jordan markasını yepyeni bir yöne götürüyordu. Dış kısımdaki Nike logosu ile görünür Air bölmesi gibi iki önemli ayrıntıyı kullanmaktan vazgeçen bu Air Jordan tasarımı, Nike Basketball'dan ayrı olarak da var olabilecek bir efsaneyi doğurdu.