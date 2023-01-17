Jordan basketbol dünyasına damga vurmaya devam ederken Air Jordan 7 de Jordan markasını yepyeni bir yöne götürüyordu. Dış kısımdaki Nike logosu ile görünür Air bölmesi gibi iki önemli ayrıntıyı kullanmaktan vazgeçen bu Air Jordan tasarımı, Nike Basketball'dan ayrı olarak da var olabilecek bir efsaneyi doğurdu.



