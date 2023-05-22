Air Jordan 20
Orijinal Lansman Tarihi
(2005)
Tasarımcı
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(BEYAZ / SİYAH – KIRMIZI)
Orijinal Fiyat
(175 $)
Stil Kodu
(310455-101)
Air Jordan 20
Orijinal Lansman Tarihi (2005)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH – KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (175 $)
Stil Kodu (310455-101)
Mükemmelliğin Yirmi Yılı
Ayakkabı dünyasında geçen 20 yılın ardından, 2005 yılına geldiğimizde Michael Jordan ve Jordan markası, hiçbir markanın elde edemediği bir başarıya ulaşmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncuya ilham vermişler, sonsuza dek sürecek bir miras yaratmışlar ve spor dünyasında mükemmelliğin çıtasını yükseltmişlerdi. Böylesine büyük bir başarıya özel bir ayakkabı yakışırdı. Geçen 20 yılı yansıtacak bir tasarım için efsanevi iş ortağı Tinker Hatfield'ın kapısını çalan Jordan, modern sneaker'ı şekillendiren ortaklığı bir kez daha geri getirdi.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Mirasa Yaraşır Ayrıntılar
20. yıl dönümünü çıkış noktası olarak belirleyen Hatfield, MJ'in hayat hikayesini tasarımında anlatmaya çalıştı. Üst kısımdaki 200'ü aşkın simgeden her biri, Jordan'ın çocukluğundan muhteşem kariyerine uzanan yolculuğunu anlatıyordu. Yan kısma eklenen 69 çukur ise MJ'in sayı rekorunu simgeliyordu. MJ gibi büyük bir sporcunun otobiyografisi olmaya layık bir ayakkabı tasarlamak isteyen Tinker, hiçbir ayrıntıyı atlamadı ve AJ 20 ile hedefine ulaşmış oldu.