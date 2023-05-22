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Son güncellenme tarihi: 23 Mayıs 2023
Okuma süresi: 3 dk

Air Jordan 20

Orijinal Lansman Tarihi
(2005)
Tasarımcı
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(BEYAZ / SİYAH – KIRMIZI)
Orijinal Fiyat
(175 $)
Stil Kodu
(310455-101)

Air Jordan 20

Orijinal Lansman Tarihi (2005)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH – KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (175 $)
Stil Kodu (310455-101)

Air Jordan 20'nin Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

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Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

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Air Jordan 20'nin Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

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Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Mükemmelliğin Yirmi Yılı

Ayakkabı dünyasında geçen 20 yılın ardından, 2005 yılına geldiğimizde Michael Jordan ve Jordan markası, hiçbir markanın elde edemediği bir başarıya ulaşmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncuya ilham vermişler, sonsuza dek sürecek bir miras yaratmışlar ve spor dünyasında mükemmelliğin çıtasını yükseltmişlerdi. Böylesine büyük bir başarıya özel bir ayakkabı yakışırdı. Geçen 20 yılı yansıtacak bir tasarım için efsanevi iş ortağı Tinker Hatfield'ın kapısını çalan Jordan, modern sneaker'ı şekillendiren ortaklığı bir kez daha geri getirdi.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Mirasa Yaraşır Ayrıntılar

20. yıl dönümünü çıkış noktası olarak belirleyen Hatfield, MJ'in hayat hikayesini tasarımında anlatmaya çalıştı. Üst kısımdaki 200'ü aşkın simgeden her biri, Jordan'ın çocukluğundan muhteşem kariyerine uzanan yolculuğunu anlatıyordu. Yan kısma eklenen 69 çukur ise MJ'in sayı rekorunu simgeliyordu. MJ gibi büyük bir sporcunun otobiyografisi olmaya layık bir ayakkabı tasarlamak isteyen Tinker, hiçbir ayrıntıyı atlamadı ve AJ 20 ile hedefine ulaşmış oldu.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2023