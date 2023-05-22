Ayakkabı dünyasında geçen 20 yılın ardından, 2005 yılına geldiğimizde Michael Jordan ve Jordan markası, hiçbir markanın elde edemediği bir başarıya ulaşmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncuya ilham vermişler, sonsuza dek sürecek bir miras yaratmışlar ve spor dünyasında mükemmelliğin çıtasını yükseltmişlerdi. Böylesine büyük bir başarıya özel bir ayakkabı yakışırdı. Geçen 20 yılı yansıtacak bir tasarım için efsanevi iş ortağı Tinker Hatfield'ın kapısını çalan Jordan, modern sneaker'ı şekillendiren ortaklığı bir kez daha geri getirdi.