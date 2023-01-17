İtalya'da üretilen, şık çizgilerle bezenen, tam boy kapalı Air birimine sahip olan ancak karakteristik Swoosh'u üzerinde taşımayan Air Jordan 2, sofistike tasarımıyla basketbol sahalarında çığır açtı. İkonik Air Force 1'i de tasarlayan Bruce Kilgore'un eseri olan OG stil, 1986 ve 1987 yıllarında satışta kaldı. Efsane bugün AJ2 Retro ile yaşamaya devam ediyor.