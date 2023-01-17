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Son güncellenme tarihi: 17 Ocak 2023
Okuma süresi: 2 dk

Air Jordan 2

Orijinal Lansman Tarihi (1986)
Tasarımcı (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4361)

Air Jordan 2

Orijinal Lansman Tarihi (1986)
Tasarımcı (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4361)

Air Jordan 2'nin Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 2'nin Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Jordan'ın Gözü Yükseklerde

Jordan'ın ikinci nesli, ayakkabı dünyasında yeni bir dönemi müjdeliyordu. Jordan'ın basketbol dünyasına yaptığı girişi izleyen Air Jordan 2, spor tarihinde ilk kez modayı basketbol ile birleştiren bir silüet olarak öne çıkmıştı.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Şık ve Yüksek Performanslı

İtalya'da üretilen, şık çizgilerle bezenen, tam boy kapalı Air birimine sahip olan ancak karakteristik Swoosh'u üzerinde taşımayan Air Jordan 2, sofistike tasarımıyla basketbol sahalarında çığır açtı. İkonik Air Force 1'i de tasarlayan Bruce Kilgore'un eseri olan OG stil, 1986 ve 1987 yıllarında satışta kaldı. Efsane bugün AJ2 Retro ile yaşamaya devam ediyor.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 17 Ocak 2023