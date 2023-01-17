Air Jordan 2
Orijinal Lansman Tarihi (1986)
Tasarımcı (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4361)
Air Jordan 2
Orijinal Lansman Tarihi (1986)
Tasarımcı (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4361)
Jordan'ın Gözü Yükseklerde
Jordan'ın ikinci nesli, ayakkabı dünyasında yeni bir dönemi müjdeliyordu. Jordan'ın basketbol dünyasına yaptığı girişi izleyen Air Jordan 2, spor tarihinde ilk kez modayı basketbol ile birleştiren bir silüet olarak öne çıkmıştı.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Şık ve Yüksek Performanslı
İtalya'da üretilen, şık çizgilerle bezenen, tam boy kapalı Air birimine sahip olan ancak karakteristik Swoosh'u üzerinde taşımayan Air Jordan 2, sofistike tasarımıyla basketbol sahalarında çığır açtı. İkonik Air Force 1'i de tasarlayan Bruce Kilgore'un eseri olan OG stil, 1986 ve 1987 yıllarında satışta kaldı. Efsane bugün AJ2 Retro ile yaşamaya devam ediyor.