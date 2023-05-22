Air Jordan 17
Orijinal Lansman Tarihi
(2002)
Tasarımcı
(WILSON SMITH III)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(BEYAZ / VARSITY RED – CHARCOAL)
Orijinal Fiyat
(200 $)
Stil Kodu
(302720-161)
Air Jordan 17
Orijinal Lansman Tarihi (2002)
Tasarımcı (WILSON SMITH III)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / VARSITY RED – CHARCOAL)
Orijinal Fiyat (200 $)
Stil Kodu (302720-161)
Sihirbaz Yeniden Bizlerle
2001-2002 NBA sezonunda MJ, bu sefer Washington Wizards forması giymek üzere ikinci kez emeklilikten geri döndü. Müjdeli haberi kutlamak isteyen Nike, tasarımcı Wilson Smith lll'ten bu olayı yansıtacak bir Air Jordan tasarlamasını istedi. MJ'in havada yaptığı numaralar ve doğaçlama yeteneğinden ilham alan AJ 17'nin tasarımında, caz müziğin emprovize yapısının etkileri de görülüyordu. AJ 17'nin tasarımının başladığı günlerde Jordan markası, Mike Phillips ile anlaşarak ekibine ilk müzisyeni katmış oldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Kusursuz Performans İçin Üretildi
Caz müziğin emprovize yapısından ilham alan Smith, yumuşak çizgileri AJ 17'in birincil öğesi olarak kullandı ve müzik notalarını bağcık kısımlarına vurgu olarak ekledi. Ayakkabının şıklığına yaraşır bir performansa sahip olması için Zoom Air topuk bölmesi, tam boy gövde plakası ve TPU topuk sabitleyiciyi tasarıma dahil ettik. AJ 17, 200 $ perakende satış fiyatıyla o güne kadarki en pahalı AJ olmuştu. Yenilikçi ambalaj ise ayakkabının ilham kaynağına bağlılığını yansıtıyordu: AJ17, seyahat eden caz müzisyenlerine yaraşır metal bir çantada ve ayakkabının tasarımını anlatan dijital bir rehberle birlikte geliyordu.