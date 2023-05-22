Caz müziğin emprovize yapısından ilham alan Smith, yumuşak çizgileri AJ 17'in birincil öğesi olarak kullandı ve müzik notalarını bağcık kısımlarına vurgu olarak ekledi. Ayakkabının şıklığına yaraşır bir performansa sahip olması için Zoom Air topuk bölmesi, tam boy gövde plakası ve TPU topuk sabitleyiciyi tasarıma dahil ettik. AJ 17, 200 $ perakende satış fiyatıyla o güne kadarki en pahalı AJ olmuştu. Yenilikçi ambalaj ise ayakkabının ilham kaynağına bağlılığını yansıtıyordu: AJ17, seyahat eden caz müzisyenlerine yaraşır metal bir çantada ve ayakkabının tasarımını anlatan dijital bir rehberle birlikte geliyordu.