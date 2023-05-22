Dünyanın o güne kadarki en hızlı insanlı uçağından ilham alan Jordan 15, dikkat çekici bir MJ ayrıntısına sahipti: Dışarı çıkan dil kısmı, Jordan'ın sahada uçuşa geçmesini yansıtıyordu. Jordan, 15. modeli sahada olmasa da yeni forması olan takım elbiselerle birlikte giydi ve basketbol sahasında sergilediği sofistike stilini iş dünyasına da taşıdı.