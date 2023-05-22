Air Jordan 15
Orijinal Lansman Tarihi
(1999)
Tasarımcı
(TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(FLINT GREY / BEYAZ)
Orijinal Fiyat
(150 $)
Stil Kodu
(136011-101)
Air Jordan 15
Orijinal Lansman Tarihi (1999)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (FLINT GREY / BEYAZ)
Orijinal Fiyat (150 $)
Stil Kodu (136011-101)
Destan Devam Ediyor
Michael Jordan emekliliğin tadını çıkarırken Air Jordan serisinin onu izlemek gibi bir niyeti yoktu. X-15 savaş uçağından ilham alan dokuma Kevlar® aramid fiber üst kısmıyla Air Jordan 15, MJ efsanesini devam ettiren bir model oldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Hala Mükemmel
Dünyanın o güne kadarki en hızlı insanlı uçağından ilham alan Jordan 15, dikkat çekici bir MJ ayrıntısına sahipti: Dışarı çıkan dil kısmı, Jordan'ın sahada uçuşa geçmesini yansıtıyordu. Jordan, 15. modeli sahada olmasa da yeni forması olan takım elbiselerle birlikte giydi ve basketbol sahasında sergilediği sofistike stilini iş dünyasına da taşıdı.