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Son güncellenme tarihi: 23 Mayıs 2023
Okuma süresi: 2 dk

Air Jordan 15

Orijinal Lansman Tarihi
(1999)
Tasarımcı
(TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(FLINT GREY / BEYAZ)
Orijinal Fiyat
(150 $)
Stil Kodu
(136011-101)

Air Jordan 15

Orijinal Lansman Tarihi (1999)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (FLINT GREY / BEYAZ)
Orijinal Fiyat (150 $)
Stil Kodu (136011-101)

Air Jordan 15'in Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 15'in Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Destan Devam Ediyor

Michael Jordan emekliliğin tadını çıkarırken Air Jordan serisinin onu izlemek gibi bir niyeti yoktu. X-15 savaş uçağından ilham alan dokuma Kevlar® aramid fiber üst kısmıyla Air Jordan 15, MJ efsanesini devam ettiren bir model oldu.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Hala Mükemmel

Dünyanın o güne kadarki en hızlı insanlı uçağından ilham alan Jordan 15, dikkat çekici bir MJ ayrıntısına sahipti: Dışarı çıkan dil kısmı, Jordan'ın sahada uçuşa geçmesini yansıtıyordu. Jordan, 15. modeli sahada olmasa da yeni forması olan takım elbiselerle birlikte giydi ve basketbol sahasında sergilediği sofistike stilini iş dünyasına da taşıdı.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2023