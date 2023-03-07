Michael Jordan, Air Jordan 14'ü lanse ettiği 1998 yılında son kez final oynadı ve unutulmazlar arasına giren "son şut" ile takımına bir şampiyonluk daha kazandırdı. Tinker Hatfield, MJ'e ayakkabının erken bir prototipini vermiş ancak henüz giymemesini istemişti. Buna rağmen, ayakkabıyı çok beğenen majesteleri, altıncı ve sonuncu şampiyonluğuna giden yolda bu ayakkabıyı giydi ve basketbol tarihinde ona önemli bir yer kazandırdı.