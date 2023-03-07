Oyunculara kedi çevikliği kazandırmak için Air Jordan 13'te karbon fiber plaka ve Zoom Air gibi yenilikler bulunuyordu. MJ şampiyon olarak ilk emekliliğine yaklaşırken AJ 13'ün OG modeli yedi kez satışa sunuldu. Ayakkabı, retro olarak yeni sınırlı renk grubuyla, kadın ve erkekler için yüksek ve düşük bilekli modelleriyle 2004 yılında, ardından tekrar 2006, 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında satışa sunuldu. Bu stil aynı zamanda Jordan'ın Spike Lee ile yaptığı uzun süreli iş birliğinin sürmesine de yardımcı oldu. Lee'nin 1998 yılındaki Oyunun Galibi filminde Denzel Washington'ın oynadığı Jake Shuttlesworth karakteri bu ayakkabıyı giyiyordu. Film, 2013 tarihli retro ayakkabıya "Black Toe" (Siyah Burunlu) lakabını kazandırmaya da yardımcı oldu.



