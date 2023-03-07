Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 13
Orijinal Lansman Tarihi (1997)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH / VARSITY RED)
Orijinal Fiyat (150 $)
Stil Kodu (136002-062)
Air Jordan 13
Orijinal Lansman Tarihi (1997)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH / VARSITY RED)
Orijinal Fiyat (150 $)
Stil Kodu (136002-062)
Kara Kedi Pençelerini Geçiriyor
Michael Jordan, "Kara Kedi" lakabını rakipsiz güç ve gizlice ilerleme becerileri sayesinde kazandı. Sahada rakiplerini şaşırtıyor ve onlara gözdağı veriyordu. 1997-1998 sezonu boyunca Jordan, olağanüstü hızıyla rakiplerini sürekli olarak geride bıraktı. Panterin avcılık içgüdülerinden ilham alan Tinker Hatfield, bu korkunç gücü Air Jordan 13'ü yaratmak için kullandı. Bu stilde sıra dışı holografik göz ve panter pençesini andıran dış taban bulunuyordu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Gelenekleri Değiştiren Stil
Oyunculara kedi çevikliği kazandırmak için Air Jordan 13'te karbon fiber plaka ve Zoom Air gibi yenilikler bulunuyordu. MJ şampiyon olarak ilk emekliliğine yaklaşırken AJ 13'ün OG modeli yedi kez satışa sunuldu. Ayakkabı, retro olarak yeni sınırlı renk grubuyla, kadın ve erkekler için yüksek ve düşük bilekli modelleriyle 2004 yılında, ardından tekrar 2006, 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında satışa sunuldu. Bu stil aynı zamanda Jordan'ın Spike Lee ile yaptığı uzun süreli iş birliğinin sürmesine de yardımcı oldu. Lee'nin 1998 yılındaki Oyunun Galibi filminde Denzel Washington'ın oynadığı Jake Shuttlesworth karakteri bu ayakkabıyı giyiyordu. Film, 2013 tarihli retro ayakkabıya "Black Toe" (Siyah Burunlu) lakabını kazandırmaya da yardımcı oldu.