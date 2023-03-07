Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 11
Orijinal Lansman Tarihi (1995)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/SİYAH - DARK CONCORD)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130245-101)
Air Jordan 11
Orijinal Lansman Tarihi (1995)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/SİYAH - DARK CONCORD)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130245-101)
MJ Hız Kesmiyor
Şampiyonluk hedefiyle sahalara geri dönen Michael Jordan, iki yıl aradan sonra oynadığı ilk tam sezonunda olağanüstü bir tempo yakaladı. O güne kadarki en etkileyici başarılarına imza atacak olan Jordan, kazandığı MVP, All-Star MVP ödülleri ve dördüncü şampiyonluk yüzüğüyle basketbolun kralının kim olduğunu herkese hatırlattı.
Arşivlerden Gelen Tasarım
İkonların İkonu
Air Jordan 11, zarif aerodinamik tasarımı ve sofistike, parlak rugan derisiyle önce basketbol sahalarının, sonra da klasik çizgi film Space Jam'in yayınlanmasıyla birlikte beyaz perdenin en beğenilen ayakkabılarından biri oldu. Satışa sunulur sunulmaz oyuncuların favorisi olan AJ 11, şıklığı ve havasıyla bugün bile rakipsiz.