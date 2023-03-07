Şampiyonluk hedefiyle sahalara geri dönen Michael Jordan, iki yıl aradan sonra oynadığı ilk tam sezonunda olağanüstü bir tempo yakaladı. O güne kadarki en etkileyici başarılarına imza atacak olan Jordan, kazandığı MVP, All-Star MVP ödülleri ve dördüncü şampiyonluk yüzüğüyle basketbolun kralının kim olduğunu herkese hatırlattı.