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Son güncellenme tarihi: 9 Mart 2023
Okuma süresi: 2 dk

Air Jordan Koleksiyonu

Air Jordan 11

Orijinal Lansman Tarihi (1995)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/SİYAH - DARK CONCORD)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130245-101)

Air Jordan 11

Orijinal Lansman Tarihi (1995)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/SİYAH - DARK CONCORD)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130245-101)

Air Jordan 11'in Geçmişi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 11'in Geçmişi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

MJ Hız Kesmiyor

Şampiyonluk hedefiyle sahalara geri dönen Michael Jordan, iki yıl aradan sonra oynadığı ilk tam sezonunda olağanüstü bir tempo yakaladı. O güne kadarki en etkileyici başarılarına imza atacak olan Jordan, kazandığı MVP, All-Star MVP ödülleri ve dördüncü şampiyonluk yüzüğüyle basketbolun kralının kim olduğunu herkese hatırlattı.

Arşivlerden Gelen Tasarım

İkonların İkonu

Air Jordan 11, zarif aerodinamik tasarımı ve sofistike, parlak rugan derisiyle önce basketbol sahalarının, sonra da klasik çizgi film Space Jam'in yayınlanmasıyla birlikte beyaz perdenin en beğenilen ayakkabılarından biri oldu. Satışa sunulur sunulmaz oyuncuların favorisi olan AJ 11, şıklığı ve havasıyla bugün bile rakipsiz.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 7 Mart 2023