Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 10
Orijinal Lansman Tarihi (1994)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH - LIGHT STEEL GREY)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130209-101)
Air Jordan 10
Orijinal Lansman Tarihi (1994)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH - LIGHT STEEL GREY)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130209-101)
Amansız Bir Geri Dönüş
1990'ların ortalarına yaklaşırken Michael Jordan'ın basketbola dönmeyi planladığını en büyük hayranları bile bilmiyordu. MJ sahalardan uzakken tasarlanmış olsa da formasının yan kısmında geçici numarası 45 yazılı şekilde 1994-1995 sezonundaki geri dönüşü sırasında oyuncunun sahalarda sergilemesi için Air Jordan 10 tam zamanında hazır oldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Saygı Duruşu İçin Tasarlanan Stilin Değişimi
Orijinal olarak MJ'i anmak için tasarlanan AJ 10, orta tabanında tam boy Air yastıklamaya ve dış tabanında tutuş için esnek oluklara sahipti. Aynı kendisinden önce gelen ayakkabılar gibi AJ 10'un da yenilikleri, sahada daha üstün bir performans sağladı. Michael Jordan, 28 Mart 1995'te günümüzde "double-nickel" maçı (iki 5'lik) olarak bilinen New York City'deki ilk maçında 55 sayı atarak bunu kanıtladı.