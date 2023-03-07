Orijinal olarak MJ'i anmak için tasarlanan AJ 10, orta tabanında tam boy Air yastıklamaya ve dış tabanında tutuş için esnek oluklara sahipti. Aynı kendisinden önce gelen ayakkabılar gibi AJ 10'un da yenilikleri, sahada daha üstün bir performans sağladı. Michael Jordan, 28 Mart 1995'te günümüzde "double-nickel" maçı (iki 5'lik) olarak bilinen New York City'deki ilk maçında 55 sayı atarak bunu kanıtladı.