Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır.

Daha fazla bilgi edinin.

Son güncellenme tarihi: 9 Mart 2023
Okuma süresi: 3 dk

Air Jordan Koleksiyonu

Air Jordan 10

Orijinal Lansman Tarihi (1994)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH - LIGHT STEEL GREY)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130209-101)

Air Jordan 10

Orijinal Lansman Tarihi (1994)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH - LIGHT STEEL GREY)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130209-101)

Air Jordan 10'un Geçmişi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 10'un Geçmişi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Amansız Bir Geri Dönüş

1990'ların ortalarına yaklaşırken Michael Jordan'ın basketbola dönmeyi planladığını en büyük hayranları bile bilmiyordu. MJ sahalardan uzakken tasarlanmış olsa da formasının yan kısmında geçici numarası 45 yazılı şekilde 1994-1995 sezonundaki geri dönüşü sırasında oyuncunun sahalarda sergilemesi için Air Jordan 10 tam zamanında hazır oldu.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Saygı Duruşu İçin Tasarlanan Stilin Değişimi

Orijinal olarak MJ'i anmak için tasarlanan AJ 10, orta tabanında tam boy Air yastıklamaya ve dış tabanında tutuş için esnek oluklara sahipti. Aynı kendisinden önce gelen ayakkabılar gibi AJ 10'un da yenilikleri, sahada daha üstün bir performans sağladı. Michael Jordan, 28 Mart 1995'te günümüzde "double-nickel" maçı (iki 5'lik) olarak bilinen New York City'deki ilk maçında 55 sayı atarak bunu kanıtladı.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 7 Mart 2023