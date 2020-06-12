Aile Boyu Yüksek Enerjili Antrenmanlar

Bu 15 dakikalık antrenmanı bir değil, iki kez yapmanızı ve ailenin her üyesinin varını yoğunu ortaya koymasını istiyoruz.



Çocuklar ilk turda dinlemeniz için dört şarkılık bir çalma listesi oluştursun. İkinci turda dinlenecek dört şarkıyı ise yetişkinler belirlesin.



Dayanıklılık, devam etmek için gereken kuvvete sahip olmaktır ve kendimizi zorlamamız gereken durumlarda en büyük kuvvet kaynağı müziktir. O yüzden birkaç enerjik şarkı seçin, çalma listesine ekleyin ve her harekete ritim kazandırın.



Bu yarım saatlik dinamik antrenmanı başlatmak için "Başla" seçeneğine bas.