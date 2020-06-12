Aile Boyu Yüksek Enerjili Antrenmanlar

Arka Arkaya Kalori Yak
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Aile antrenmanı: Bu yarım saatlik dinamik antrenmanla ailenin enerjisini tavana çıkar.
Aile üyelerini yerinden kaldır ve hareket etmelerini sağla. Devam etmelerini sağlayacak direnci kazanmalarına yardımcı ol! Yüksek enerji sarf edilen bu aile antrenmanında birbirinize ilham verin ve asla pes etmeyin. Hemen deneyin.
Aktif kalmanın anahtarı dayanıklılık kazanmakta yatar. Bu yüzden hepimizi şampiyonların seviyesine çıkarmak için bu etkinliği tasarladık. Aileni bir araya topla ve enerjilerini yeniden ateşleyecek bu Kalori Yak antrenmanına hazır olmalarını sağla.
Biraz Ritim Ekle
Bu 15 dakikalık antrenmanı bir değil, iki kez yapmanızı ve ailenin her üyesinin varını yoğunu ortaya koymasını istiyoruz.
Çocuklar ilk turda dinlemeniz için dört şarkılık bir çalma listesi oluştursun. İkinci turda dinlenecek dört şarkıyı ise yetişkinler belirlesin.
Dayanıklılık, devam etmek için gereken kuvvete sahip olmaktır ve kendimizi zorlamamız gereken durumlarda en büyük kuvvet kaynağı müziktir. O yüzden birkaç enerjik şarkı seçin, çalma listesine ekleyin ve her harekete ritim kazandırın.
Bu yarım saatlik dinamik antrenmanı başlatmak için "Başla" seçeneğine bas.