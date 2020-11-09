Tasarımın Perde Arkası: ACG Smith Rock

Kar yağışı akşam devam ederken karlı günlerin zamana meydan okuyan geleneğine uymaya, yani ateş yakıp rahatlamaya karar verdik. Barda sıcak içeceklerimizi yudumlarken gün içinde aklımıza gelen fikirleri ve yaptığımız gözlemleri paylaştık. Giysilerimizin yolda ve olumsuz hava şartlarında nasıl olduğunu tartıştık, performans hakkında yeni bakış açıları yakaladık ve ACG'nin yeni sezonunu nasıl iyileştirebileceğimizi konuştuk. Tasarım hakkında konuştuktan sonra pansiyonun holüne geçtik. Burada, rafları ucuz romanlardan doğa kılavuzlarına kadar her türlü kitapla dolu bir kitaplık bizi bekliyordu. Dış dünyadan kopuk olduğumuz için raflardan rastgele seçtiğimiz kitapları sırayla birbirimize okuduk. Bazılarımız için bu, çıktıkları ilk ACG gezisiyken bazılarımız bunu yıllardır yapıyordu. Tüm tasarım ekibiyle birlikte günlük hayatın dışına çıkmak, anı yaşamak ve biraz da eğlenmek, bazı açılardan ürün ve özellik geri bildirimlerini paylaşmak kadar önemlidir. Bu, ekip üyelerini birbirine bağlayan ve aynı çizgiye getiren bir deneyim oldu.