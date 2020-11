อาการนอนไม่หลับแบบฉับพลันคืออะไร แล้วจะหยุดได้อย่างไร

“เฉียบพลัน” แท้จริงแล้วหมายถึงอะไร

การนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันเป็นรูปแบบหนึ่งของการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นน้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน แต่ไม่ได้มีความถี่ที่เกิดอาการแบบเฉพาะเจาะจง Brandon Peters-Mathews, MD แพทย์ด้าน Sleep-Medicine ที่ Virginia Mason Medical Center ในซีแอตเทิลและผู้แต่งหนังสือ “Sleep Through Insomnia” กล่าว ซึ่งหมายความว่าจู่ๆ คุณอาจจะต้องเผชิญกับการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันใน 1 คืนหรือหลายคืนต่อสัปดาห์ตลอดช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง ในทางกลับกัน การนอนไม่หลับแบบเรื้อรังจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 3 คืนต่อสัปดาห์เป็นเวลาตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป รวมทั้งจำเป็นต้องวินิจฉัยโรค (หากคุณนับคืนที่นอนไม่หลับได้มากมายเป็นระยะเวลานานแบบนั้น ควรนัดพบแพทย์)



การนอนไม่หลับประเภทเฉียบพลันเป็นเรื่องปกติมาก เพราะชาวอเมริกันประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์เผชิญกับการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันในแต่ละปี จากการวิจัยของมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania School of Medicine นอกจากนี้นักระบาดวิทยาหลายท่านยังคาดการณ์ว่าจำนวนเคสการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า



การหลับได้อย่างไม่เต็มที่ซ้ำๆ กันหลายครั้งอาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด แต่ข่าวดีก็คือ การนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันเป็นความกังวลชั่วคราวที่เกิดขึ้นตามปกติดังชื่อบอก และยิ่งไปกว่านั้นเหล่านักวิจัยจาก UPenn ก็พบว่า ผู้คนที่เผชิญกับการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์กลับมาฟื้นตัวโดยอาการไม่พัฒนาไปเป็นการนอนไม่หลับประเภทเรื้อรัง หากรู้ว่าอาการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้อย่างไรและวิธีไหนที่จะช่วยให้จิตใจสงบขึ้น คุณก็จะมีหนทางที่ดีกว่าเดิมในการรับมือกับการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลัน