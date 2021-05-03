กิจวัตรช่วงชั่วโมงทองของ Ada Hegerberg นักฟุตบอลระดับโลกสามารถช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายของตัวเองได้

พัฒนาเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้น
การโค้ช
เพื่อไปถึงจุดสูงสุดในการพยายามทำเรื่องใดให้สำเร็จก็ตาม ให้คลายความกดดันลงเล็กน้อยด้วยกิจกรรมที่แปลงจากความคิดสู่การกระทำในแบบฉบับของ Ada Hegerberg นักฟุตบอลระดับโลก
เนื่องด้วยวัฒนธรรมเซลฟี่นั้น หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “ชั่วโมงทอง” หรือช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนพระอาทิตย์ตกเล็กน้อยที่คุณจะได้แสงธรรมชาติที่สวยที่สุดสำหรับการถ่ายรูป (#nofilter) แต่คำนี้มีความหมายอื่นอีกเช่นกัน สำหรับเหล่าคุณแม่มือใหม่ ชั่วโมงทองคือการได้สัมผัสกับลูกๆ แบบเนื้อแนบเนื้อในชั่วโมงแรก และสำหรับนักฟุตบอลระดับโลกอย่าง Ada Hegerberg นั้น ชั่วโมงทองคือเซสชันสบายๆ หลังการฝึกที่เธอจะได้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานในกีฬาที่เธอเล่น ทั้งการโหม่ง การเตะจุดโทษ หรือการเตะด้วยเท้าข้างที่ “ไม่ถนัด” ซึ่งมักจะฝึกกับพ่อและพี่สาวของเธอ
นักเตะชาวนอร์เวย์วัย 25 ปีคนนี้ได้ทำกิจวัตรที่บ้านแบบเดิมๆ มาตั้งแต่ตอนอายุ 10 หรือ 11 ขวบ และถึงแม้ตอนนี้เธอจะเป็นศูนย์หน้าชั้นนำของทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่าง Lyon และเป็นนักเตะที่ทำประตูได้มากที่สุดตลอดกาลของรายการ UEFA Women’s Champions League นั้น แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่มีความตั้งใจที่จะฝึกไปมากกว่านี้
ซึ่งเธอก็ไม่ควรฝึกไปมากกว่านั้นเพราะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เธอทำนั้นได้ผล แต่ทำไมถึงไม่ควรล่ะ อาจเป็นเพราะว่า สำหรับเธอนั้น ชั่วโมงทองเป็นเรื่องทางจิตใจพอๆ กับทางร่างกาย และการสร้างชั่วโมงทองของคุณเองนั้นจะส่งผลดีให้กับคุณได้เช่นกัน
แล้วชั่วโมงทองคืออะไรล่ะ
ในทางจิตวิทยานั้น ไม่มีคำอธิบายหรือความจำกัดความของชั่วโมงทอง ซึ่งหมายความว่ามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่จากความเห็นของ Stephanie Cacioppo, PhD นักประสาทวิทยา ผู้อำนวยการ Brain Dynamics Laboratory ประจำ University of Chicago Pritzker School of Medicine และสมาชิก Nike Performance Council มีแนวทางที่ช่วยให้คุณหาชั่วโมงทองได้โดยเทียบกับชั่วโมงปกติอื่นๆ
- ต้องเป็นสิ่งที่ตั้งใจทำ ไม่ใช่แค่รายการที่ต้องทำอีกรายการที่ยัดลงปฏิทิน
- ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย (ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ก็รวมถึงจากตัวคุณเองด้วย)
- ต้องเป็นเวลาที่ใช้ทำสิ่งที่คุณรัก ซึ่งทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง เช่น กีฬา งานอดิเรก (เช่น การทำอาหาร เล่นหมากรุก หรือวาดภาพ) หรือเป็นงานอดิเรกด้านอาชีพ อย่างเช่น การเขียนนิยาย
- ต้องเน้นในการขัดเกลาทักษะของคุณ (ซึ่งเป็นสิ่งจะช่วยให้คุณเฉิดฉายจริงๆ ในจังหวะสำคัญ)
ทำไมคุณถึงควรมีชั่วโมงทอง
เมื่อใช้ชั่วโมงทองอย่างถูกต้อง (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในส่วนถัดไป) คุณจะได้ประโยชน์ที่มักจะไม่ได้จากการออกกำลังกาย การวิ่งระยะยาว หรือเซสชันวาดรูปทั่วๆ ไป อย่างเช่น…
1. คุณปรับปรุงจุดด้อยให้ดีขึ้นได้
Christopher Janelle, PhD อาจารย์และผู้อำนวยการของ Performance Psychology Lab ประจำ University of Florida บอกไว้ว่า ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้น ชุดทักษะของคุณก็ยิ่งสูงขึ้น และจะลืมเรื่องพื้นฐานได้ง่ายขึ้น “การหวนคืนสู่เรื่องพื้นฐานมักเป็นทางออกในการก้าวข้ามอุปสรรคที่อาจดูใหญ่และหนักกว่าที่เป็นจริง” เขากล่าวเสริม
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังลำบากกับท่ายกบางประเภทใน CrossFit หรือการคอมโบท่าเต้นที่ซับซ้อน การกลับไปสำรวจเรื่องพื้นฐานในระหว่างชั่วโมงทองของคุณนั้นอาจเฉลยให้เห็นได้ว่าเป็นเรื่องความไม่สมดุลหรือความผิดพลาด “มันเป็นเรื่องของการทำซ้ำๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อที่จะได้เห็นผลค่ะ” Hegerberg บอกกับ Nike เมื่อไม่นานมานี้ในบทสัมภาษณ์ และ Janelle กับ Cacioppo ก็เห็นด้วย
2. คุณจะไว้ใจตัวเอง
การทำซ้ำๆ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะทางจิตใจ 2 อย่างที่ทราบกันว่าเสริมสร้างประสิทธิภาพ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองและความมั่นใจ “เมื่อทำท่าทางหรือกิจวัตรซ้ำๆ คุณจะทราบว่าตัวเองทำได้เพราะได้ฝึกฝนมาหลายครั้ง สิ่งนั้นเรียกว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง หรือรับรู้ว่าจะประสบความสำเร็จ” Cacioppo กล่าว การรับรู้ความสามารถของตนเองจะส่งเสริมความมั่นใจ ซึ่งเป็นความสามารถในการเชื่อตัวเอง และเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเจอแรงกดดัน เช่น ในช่วงเวลาก่อนยิงจุดโทษ “ความมั่นใจจะเป็นเกราะกำบังจากสิ่งรบกวนในจิตใจและสิ่งรบกวนภายนอก ซึ่งทำให้จิตใจคุณโล่งอย่างได้ผล เพื่อที่จะได้ตั้งสมาธิกับงานที่อยู่ตรงหน้าและทำมันให้สำเร็จในที่สุด” Janelle อธิบาย
แล้วถ้าคุณยังทำพลาดหรือแพ้ล่ะ (ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่ Hegerberg เอง) “ชั่วโมงทองของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่เกือบจะจับต้องได้ ซึ่งบอกว่าคุณได้ทุ่มเทและประสบความสำเร็จได้” Cacioppo อธิบาย “เป็นหลักฐานว่าคุณลงมือทำ ทำให้เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน”
3. คุณจะรู้สึกว่าควบคุมได้มากขึ้น
เพราะว่าชั่วโมงทองของคุณนั้นเป็นเรื่อง “ของคุณเอง” และเป็นสิ่งที่ดูผิวเผินแล้วเหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไป โดยชั่วโมงทองจะ “ให้คุณมีสถานที่ที่เป็นระบบระเบียบในการใช้สมาธิจัดการกับความคิดและอารมณ์ สิ่งต่างๆ ที่มักไม่ชัดเจนหรือเป็นนามธรรม เป็นการให้โครงสร้างและวิธีจัดการสิ่งเหล่านั้นมากกว่าให้ความรู้สึกที่วนเวียนไปมา” Janelle กล่าว
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณไว้ใจได้ว่ากิจวัตรนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามารบกวนคุณได้ ไม่ว่าจะเมื่อพ่ายแพ้อย่างแสนเจ็บปวด อกหัก หรือ เอ่อ รับมือกับเรื่องของการระบาดใหญ่ทั่วโลก Cacioppo อธิบายเสริมว่า ความคุ้นเคยที่อบอุ่นช่วยให้คุณได้รับพลังและความสงบกลับคืนมาได้ ทำให้คุณรู้สึกว่าจัดการกับสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัว
Janelle กล่าวเสริมว่า “การมีชั่วโมงทองนั้นยังเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับตัวกระตุ้นอีกด้วย” สมมติคุณตกอยู่ในสภาวะจิตใจที่ว่าร้ายตัวเองเมื่อทำไม่ได้ตามสถิติส่วนตัวที่คิดไว้ เมื่อวาดรูปพลาด หรือเมื่อคู่แข่งพูดไม่เข้าท่ากับคุณ “คุณใช้พื้นที่ปลอดภัยของชั่วโมงทองเพื่อทำให้เห็นภาพประสบการณ์เหล่านี้ ทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้รู้สึกอย่างไร จากนั้นคิดวิธีการตอบสนองขึ้นมาใหม่เพื่อที่ว่าคุณจะได้วางแผนรับมือและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต” เขาอธิบาย
“ชั่วโมงทองของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่เกือบจะจับต้องได้ ซึ่งบอกว่าคุณได้ทุ่มเทและประสบความสำเร็จได้”
Stephanie Cacioppo
PhD สมาชิก Nike Performance Council
4. คุณจะเชื่อมโยงกับตัวเองได้ดีขึ้นอยู่เสมอ
บางครั้งคุณลงเอยด้วยการมีบทบาทหรือวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่เป็นหรือสิ่งที่คุณต้องการ แต่การให้ความสำคัญกับตัวตนที่แท้จริงของคุณในแต่ละวันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุข Cacioppo บอก “การกลับไปทำกิจวัตรที่ตัวเองชอบทำ กลับไปที่จุดสมดุล โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอยู่เสมอเมื่อตกอยู่ภายใต้ความกดดัน” เช่น เมื่อครอบครัวหรือองค์กรของคุณคาดหวังว่าคุณจะชนะ เธอกล่าวเสริม ชั่วโมงทองของ Hegerberg อาจเป็นปัจจัย (หรืออาจเป็นหนึ่งในปัจจัยมากกว่า) ที่ทำให้เธอติดดินอยู่เสมอถึงแม้เธอจะได้ถ้วยรางวัลมากมาย Cacioppo ตั้งข้อสังเกต
5. คุณจะรู้สึกสนุก
Janelle บอกว่า เมื่อคุณหมดสนุกกับกิจกรรมหรือเลิกไขว่คว้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคุณจะเลิกทำกิจกรรมนั้นไปด้วยเช่นกัน เขาเสริมว่า เมื่อคุณได้ตั้งสมาธิกับการเล่นในช่วงชั่วโมงทองนั้น มันจะช่วยให้คุณยึดมั่นกับเหตุผลแท้จริงในจิตใจที่ดึงดูดให้คุณทำในสิ่งที่ชอบตั้งแต่แรก เช่นเมื่อเล่นฟุตบอลกับพ่อ วาดรูปสัตว์ที่ชอบ หรือกลับไปทำดอลมาตามสูตรที่เรียนรู้มาเมื่อตอนยังเด็ก คุณจะไม่จริงจังกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไป Cacioppo บอกอีกว่า นอกจากนี้คุณยังก้าวหน้าเร็วขึ้นเมื่อชอบในสิ่งที่ทำ เพราะคุณจะรู้สึกร่วมกับสิ่งนั้นมากขึ้น
จะสร้างชั่วโมงทองของตัวเองได้อย่างไร
โล่งอกไปที เพราะถึงแม้ชั่วโมงทองจะมีชื่ออลังการ แต่ว่าเป็น DIY ที่ทำได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อ แค่เลือกกิจกรรมที่จุดไฟให้จิตวิญญาณคุณและเป็นกิจกรรมที่คุณจะทำได้ดีขึ้นได้ จากนั้นคิดว่า “ชั่วโมง” ทำกิจกรรมจะนานแค่ไหน จะทำบ่อยแค่ไหน และคุณจะทำคนเดียวหรือชวนคนอื่นมาร่วมด้วย
“ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด” Cacioppo กล่าว แต่ต้องให้ “ชั่วโมง” ของคุณนานพอที่จะทำให้รู้สึกจดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้น (อาจจะ 20 นาทีขึ้นไป) และต้องเป็นครั้งคราวเพื่อที่คุณจะได้ตั้งใจรอที่จะทำ (อาจจะทุกวัน อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือซีซั่นละครั้ง) ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้เป็นโหมดห้ามรบกวน ล็อคเวลาชั่วโมงทองในปฏิทินไว้ ทำอะไรก็ได้ที่จะปกป้องช่วงเวลานี้ไว้ เธอกล่าวเสริม
สำหรับสิ่งที่ต้องทำในระหว่างชั่วโมงทองนั้น ให้ฝึกทักษะพื้นฐานที่คุณเรียนรู้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ โดยเฉพาะทักษะที่คุณไม่ได้ฝึกมาสักระยะหนึ่ง Cacioppo แนะ และสิ่งสำคัญคือ สังเกตว่าคุณยิ้มหรือเปล่าตลอดการฝึกนี้ ถ้าไม่ยิ้ม คุณอาจจะเน้นผิดจุด ดังนั้น ให้ปรับใหม่จนกว่าจะยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ถึงตอนนั้น แสงก็อาจจะเหมาะที่จะถ่ายรูปนั้นเก็บไว้พอดี ไม่ว่าคุณจะเลือกถ่ายหรือไม่ก็ตาม
เรียบเรียงโดย Charlotte Jacobs
ภาพประกอบโดย Rune Fisker
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