สเต็กเนื้อสีข้างพร้อมมันฝรั่งอบ
โภชนาการ
อัพเดทล่าสุด: 3 มิถุนายน 2563
โดย Nike Training
อัดแน่นไปด้วยรสชาติและทานได้ใน 40 นาที ทำกินได้ 4 จาน
จานนี้ไม่ใช่เนื้อและผักทั่วๆ ไปของคุณ ลองสูตรอาหารแสนอร่อยนี้เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเมนูมื้อเย็น
อาหารรสเด็ดที่มาพร้อมกับโปรตีนมากมายให้ทั้งประโยชน์ และเข้ากับการงดกลูเตน ผลิตภัณฑ์จากนม และถั่ว
ส่วนผสม
มันฝรั่งลูกเล็ก 998 กรัม
มะเขือเทศเชอร์รี 300 กรัม
น้ำมันมะกอก 15 มล.
มะนาว 1
กระเทียม 1
พาร์สลีย์สับ 25 กรัม
น้ำมันมะกอก 30 มล.
อลูกูล่า 150 กรัม
สเต็กเนื้อสีข้าง 600 กรัม
วิธีทำ
- อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 400ºF ล้างและเช็ดมันฝรั่งกับมะเขือเทศให้แห้งแล้ววางบนแผ่นรองอบ หยดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ อบเป็นเวลา 20-30 นาที
- ปอกเปลือกและสับกระเทียม จากนั้นผสมเข้ากันกับพาร์สลีย์ ผิวมะนาว น้ำมะนาว น้ำมันมะกอก และเกลือ แล้วใช้ส่วนผสมเพื่อโรยหน้าให้กับอลูกูล่า
- ย่างสเต็กเนื้อสีข้างในกระทะโดยใช้ไฟสูงเป็นเวลา 2-3 นาทีในแต่ละด้าน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นหั่นเป็นชิ้นบางๆ นำสเต็กเนื้อสีข้างมาใส่จานแล้ววางมันฝรั่งและมะเขือเทศไว้ด้านบนของอลูกูล่าจากนั้นก็นำออกไปเสิร์ฟ แล้วอร่อยได้เลย
วิธีทำ
- อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 204.4ºC ล้างและเช็ดมันฝรั่งกับมะเขือเทศให้แห้งแล้ววางบนแผ่นรองอบ หยดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ อบเป็นเวลา 20-30 นาที
- ปอกเปลือกและสับกระเทียม จากนั้นผสมเข้ากันกับพาร์สลีย์ ผิวมะนาว น้ำมะนาว น้ำมันมะกอก และเกลือ แล้วใช้ส่วนผสมเพื่อโรยหน้าให้กับอลูกูล่า
- ย่างสเต็กเนื้อสีข้างในกระทะโดยใช้ไฟสูงเป็นเวลา 2-3 นาทีในแต่ละด้าน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นหั่นเป็นชิ้นบางๆ นำสเต็กเนื้อสีข้างมาใส่จานแล้ววางมันฝรั่งและมะเขือเทศไว้ด้านบนของอลูกูล่าจากนั้นก็นำออกไปเสิร์ฟ แล้วอร่อยได้เลย
ข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
แคลอรี่ 653
คาร์โบไฮเดรต 59 กรัม
โปรตีน 50 กรัม
ไขมัน 24 กรัม