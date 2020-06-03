สเต็กเนื้อสีข้างพร้อมมันฝรั่งอบ

โภชนาการ
อัพเดทล่าสุด: 3 มิถุนายน 2563

โดย Nike Training

สเต็กเนื้อสีข้างพร้อมมันฝรั่งอบ

อัดแน่นไปด้วยรสชาติและทานได้ใน 40 นาที ทำกินได้ 4 จาน

จานนี้ไม่ใช่เนื้อและผักทั่วๆ ไปของคุณ ลองสูตรอาหารแสนอร่อยนี้เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเมนูมื้อเย็น

อาหารรสเด็ดที่มาพร้อมกับโปรตีนมากมายให้ทั้งประโยชน์ และเข้ากับการงดกลูเตน ผลิตภัณฑ์จากนม และถั่ว

ส่วนผสม

มันฝรั่งลูกเล็ก 998 กรัม
มะเขือเทศเชอร์รี 300 กรัม
น้ำมันมะกอก 15 มล.
มะนาว 1
กระเทียม 1
พาร์สลีย์สับ 25 กรัม
น้ำมันมะกอก 30 มล.
อลูกูล่า 150 กรัม
สเต็กเนื้อสีข้าง 600 กรัม

วิธีทำ

  1. อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 400ºF ล้างและเช็ดมันฝรั่งกับมะเขือเทศให้แห้งแล้ววางบนแผ่นรองอบ หยดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ อบเป็นเวลา 20-30 นาที
  2. ปอกเปลือกและสับกระเทียม จากนั้นผสมเข้ากันกับพาร์สลีย์ ผิวมะนาว น้ำมะนาว น้ำมันมะกอก และเกลือ แล้วใช้ส่วนผสมเพื่อโรยหน้าให้กับอลูกูล่า
  3. ย่างสเต็กเนื้อสีข้างในกระทะโดยใช้ไฟสูงเป็นเวลา 2-3 นาทีในแต่ละด้าน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นหั่นเป็นชิ้นบางๆ นำสเต็กเนื้อสีข้างมาใส่จานแล้ววางมันฝรั่งและมะเขือเทศไว้ด้านบนของอลูกูล่าจากนั้นก็นำออกไปเสิร์ฟ แล้วอร่อยได้เลย

วิธีทำ

  1. อุ่นเตาอบให้มีอุณหภูมิ 204.4ºC ล้างและเช็ดมันฝรั่งกับมะเขือเทศให้แห้งแล้ววางบนแผ่นรองอบ หยดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ อบเป็นเวลา 20-30 นาที
  2. ปอกเปลือกและสับกระเทียม จากนั้นผสมเข้ากันกับพาร์สลีย์ ผิวมะนาว น้ำมะนาว น้ำมันมะกอก และเกลือ แล้วใช้ส่วนผสมเพื่อโรยหน้าให้กับอลูกูล่า
  3. ย่างสเต็กเนื้อสีข้างในกระทะโดยใช้ไฟสูงเป็นเวลา 2-3 นาทีในแต่ละด้าน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นหั่นเป็นชิ้นบางๆ นำสเต็กเนื้อสีข้างมาใส่จานแล้ววางมันฝรั่งและมะเขือเทศไว้ด้านบนของอลูกูล่าจากนั้นก็นำออกไปเสิร์ฟ แล้วอร่อยได้เลย

ข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

แคลอรี่ 653
คาร์โบไฮเดรต 59 กรัม
โปรตีน 50 กรัม
ไขมัน 24 กรัม

สูตรรักสุขภาพโดย Lifesum

ดูเพิ่มเติม
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เผยแพร่ครั้งแรก: 24 พฤษภาคม 2563

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